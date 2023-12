Australian Open 2024: le italiane nel tabellone di qualificazione. Tris d’azzurre per Melbourne

In attesa che anche l’entry list delle qualificazioni femminili degli Australian Open venga rilasciata, dopo che lo è stata anche la maschile, si può stimare con una certa facilità quali saranno le giocatrici italiane che vi prenderanno parte, al netto di possibilità che esistono perché la situazione si modifichi.

Ad oggi il tabellone principale chiude al numero 99, il che significa che a Sara Errani, al momento della chiusura di tali liste, mancano sette eventuali rinunce per poter diventare la sesta italiana nelle 128 in gara nelle due settimane di Melbourne Park. Speranza non semplice da coltivare, ma nemmeno impossibile. Al momento sarebbe comunque tra le principali teste di serie nel tabellone cadetto.

Saranno con certezza partecipanti alle qualificazioni Lucrezia Stefanini, che l’anno scorso raggiunse il secondo turno proprio partendo dal tabellone cadetto. Nondimeno, al via ci sarà anche Nuria Brancaccio, attualmente appena fuori dalle prime 200 posizioni e in ogni caso in cerca di buone sensazioni dalla prima parte di 2024, per lei importante in fatto di difesa dei punti.

Dovrebbe trovarsi fuori di una quindicina di posti, che saranno ufficializzati alla conoscenza dell’entry list, Silvia Ambrosio, la cui storia è molto particolare: nata e cresciuta in Germania da genitori italiani, e precisamente di Salerno, al termine di una trafila particolarmente lunga è riuscita a ottenere di poter cambiare nazionalità sportiva. Dal 2023 la ventiseienne gioca per l’Italia.

