Tennis, i punti in comune tra Sinner e Alcaraz prima degli Australian Open

Seppur per motivazioni differenti, la prima parte del 2024 sarà simile per lo spagnolo Carlos Alcaraz e Jannik Sinner: da una parte l’iberico dopo le ATP Finals ha staccato la spina per poi riprendere ad allenarsi l’8 dicembre, dall’altra l’azzurro ha condotto l’Italia alla vittoria in Coppa Davis, prendendosi qualche giorno di pausa solo dopo il successo di Malaga.

Lo spagnolo ha svolto la preparazione per la stagione 2024 presso l’Accademia Equelite di Juan Carlos Ferrero, situata a Villena, mentre il tennista italiano si è allenato ad Alicante, località non molto distante dal quartier generale dello spagnolo, tanto che il 21-22 dicembre i due si sono allenati in maniera congiunta, disputando anche una partita a porte chiuse a conclusione del common training.

Un altro tratto comune riguarda la primissima parte della programmazione del 2024: dato che l’ultima parte della stagione 2023 è stata molto dispendiosa, Jannik Sinner è partito per l’Australia, ma non giocherà tornei ufficiali. Dal 10 al 12 gennaio l’azzurro disputerà il Kooyong Classic, un torneo d’esibizione, ed a seguire gli Australian Open.

Il primo torneo stagionale dello Slam, che quest’anno inizierà di domenica, il 14 gennaio, per concludersi due settimane più tardi, domenica 28, sarà anche il primo torneo ufficiale che verrà giocato da Carlos Alcaraz, il quale, a causa della preparazione lunga ed intensa, non prenderà parte neppure al Kooyong Classic, presentandosi direttamente agli Australian Open.

