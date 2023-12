Calendario United Cup 2024 tennis: programma, orari giornalieri, tv, streaming

Scatterà venerdì 29 dicembre 2023 e si concluderà domenica 7 gennaio 2024 la seconda edizione della United Cup 2024 di tennis: quest’anno la manifestazione si disputerà in sole due città contro le tre dello scorso anno. Incontri in programma alla Rac Arena di Perth ed alla Ken Rosewall di Sydney: la competizione vedrà 18 squadre al via, divise in 6 gironi da tre, e le migliori 8 avranno accesso ai quarti di finale.

Si qualificheranno ai quarti di finale le prime di ciascun raggruppamento e la migliore seconda di ciascuna delle due città in cui si giocheranno i match, ovvero Perth e Sydney: saranno in palio un massimo di 500 punti in palio per i ranking ATP e WTA.

Ogni sfida sarà composta due match di singolare (uno maschile ed uno femminile) ed un doppio misto, mentre nella prima edizione si giocavano quattro singolari ed il doppio misto. La formazione dell’Italia sarà composta da Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli ed Andrea Pellegrino tra gli uomini e Jasmine Paolini, Nuria Brancaccio ed Angelica Moratelli tra le donne.

Gli azzurri sono stati inseriti nel Gruppo D con Francia e Germania: gli avversari degli italiani saranno Angelique Kerber ed Alexander Zverev tra i tedeschi ed Adrian Mannarino e Caroline Garcia tra i transalpini. Gli incontri si disputeranno a Sydney.

CALENDARIO UNITED CUP 2024

PERTH

Gruppo A

Polonia

Spagna

Brasile

Gruppo C

Stati Uniti

Gran Bretagna

Australia

Gruppo E

Repubblica Ceca

Cina

Serbia

Venerdì 29 dicembre (orari italiani)

Ore 03.00 Spagna vs Brasile

Ore 10.00 Gran Bretagna vs Australia

Sabato 30 dicembre (orari italiani)

Ore 03.00 Repubblica Ceca vs Cina

Ore 10.00 Polonia vs Brasile

Domenica 31 dicembre (orari italiani)

Ore 03.00 Stati Uniti vs Gran Bretagna

Ore 10.00 Cina vs Serbia

Lunedì 1° gennaio (orari italiani)

Ore 03.00 Polonia vs Spagna

Ore 10.00 Stati Uniti vs Australia

Martedì 2 gennaio (orari italiani)

Ore 03.00 Repubblica Ceca vs Serbia

SYDNEY

Gruppo B

Grecia

Canada

Cile

Gruppo D

Francia

Italia

Germania

Gruppo F

Croazia

Paesi Bassi

Norvegia

Sabato 30 dicembre (orari italiani)

Ore 00.30 Paesi Bassi vs Norvegia

Ore 07.30 Italia vs Germania

Domenica 31 dicembre (orari italiani)

Ore 00.30 Canada vs Cile

Lunedì 1° gennaio (orari italiani)

Ore 00.30 Croazia vs Norvegia

Ore 07.30 Francia vs Germania

Martedì 2 gennaio (orari italiani)

Ore 00.30 Grecia vs Cile

Ore 07.30 Croazia vs Paesi Bassi

Mercoledì 3 gennaio (orari italiani)

Ore 00.30 Francia vs Italia

Ore 07.30 Grecia vs Canada

QUARTI DI FINALE

PERTH

Mercoledì 3 gennaio (orari italiani)

Ore 03.00 Vincente Gruppo A vs miglior seconda (1° quarto di finale)

Ore 10.00 Vincente Gruppo C vs vincente Gruppo E (2° quarto di finale)

SIDNEY

Giovedì 4 gennaio (orari italiani)

Ore 07.30 Vincente Gruppo D vs vincente Gruppo F (3° quarto di finale)

Venerdì 5 gennaio (orari italiani)

Ore 07.30 Vincente Gruppo B vs miglior seconda (4° quarto di finale)

SEMIFINALI

Sabato 6 gennaio (orari italiani) a Sydney

Ore 00.30 Vincente 1° quarto di finale vs Vincente 3° quarto di finale (prima semifinale)

Ore 07.30 Vincente 2° quarto di finale vs Vincente 4° quarto di finale (seconda semifinale)

FINALE

Domenica 7 gennaio (orari italiani) a Sydney

Ore 07.30 Vincente prima semifinale vs Vincente seconda semifinale

PROGRAMMA UNITED CUP 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD.

Diretta streaming: SuperTenniX.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse

