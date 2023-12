Tennis, cambia la distribuzione dei punti ATP: novità importante per il ranking

La off-season sta per terminare e tra pochi giorni il tutto riprenderà nel tennis mondiale. Nel circuito maschile però ci sarà una grossa novità: una diversa distribuzione dei punti in ogni torneo valido per il ranking ATP, considerando tutte le tipologie di torneo, dagli Slam ai Challenger. Non è cambiato lo score di chi riesce a imporsi nel singolo evento, mentre vi sono dei mutamenti relativamente agli altri turni.

In particolare, saranno assegnati un po’ più di punti in ogni round per i tornei maggiori, vale a dire Slam, Masters1000, 500, 250, mentre nei Challenger (non considerando i vincitori) avranno piccole diminuzioni nei punti assegnati.

Da parte dell’ATP è stata diffusa una nota volta a chiarire: “Le modifiche sono progettate per ottimizzare la distribuzione dei punti a seguito dell’aumento degli eventi Masters1000 da 96 giocatori, oltre a fornire un migliore equilibrio e distribuzione dei punti, considerando il significativo aumento dei tornei ATP Challenger di categoria superiore offerti ai giocatori dal 2023“.

Di seguito le modifiche nel dettaglio delle singole tipologie:

SLAM

Primo turno: 10 punti

Secondo turno: 50 (in precedenza erano 45 punti)

Terzo turno: 100 (90)

Ottavi di finale: 200 (180)

Quarti di finale: 400 (360)

Semifinali: 800 (720)

Finale: 1.300 (1.200)

Vincitore: 2.000

MASTERS1000

Primo turno: 10 punti (solo per i tornei da 96 giocatori)

Secondo turno: 30 (solo per i tornei da 96 giocatori, per quelli da 56 sono 10 punti)

Terzo turno: 50 (45)

Ottavi di finale: 100 (90)

Quarti di finale: 200 (180)

Semifinali: 400 (360)

Finale: 650 (600)

Vincitore: 1.000

ATP500

Primo turno: 25 punti, con tabellone da 48

Ottavi di finale: 50 (45)

Quarti di finale: 100 (90)

Semifinali: 200 (180)

Finale: 330 (300)

Vincitore: 500

ATP250

Primo turno: 13 punti, solo con tabellone da 48

Ottavi di finale: 25 (20)

Quarti di finale: 50 (45)

Semifinali: 100 (90)

Finale: 165 (150)

Vincitore: 250

ATP FINALS

Vincitore: 1500 punti se imbattuto;

Distribuzione: 200 punti per ogni vittoria nei round robin; più 400 punti per la semifinale; più 500 punti per la vittoria in finale.

QUALIFICAZIONI

Slam: Q 30 punti; Q3 16 punti; Q2 8 punti

Masters1000: tabellone da 96 – Q 20 punti; Q2 10 — tabellone da 56 – Q 30 punti; Q2 16 punti

ATP500: tabellone da 48 – Q 16 punti; Q2 8 — tabellone da 32 – Q 25 punti; Q2 13 punti

ATP250: tabellone da 48 – Q 8 punti; Q2 4 — tabellone da 32 – Q 13 punti; Q2 – 7 punti.

CHALLENGER

CH175: W 175 punti; F 90; SF 50; QF 25; R16 13

CH125: W 125 punti; F 64; SF 35; QF 16; R16 8

CH100: W 100 punti; F 50; SF 25; QF 14; R16 7

CH75; W 75 punti; F 44; SF 22; QF 12; R16 6

CH50; W 50 punti; F 25; SF 14; QF 8; R16 4

ITF

ITF M25/25+H: W 25 punti; F 16; SF 8; QF 3; R16 1

ITF M15/15+H: W 15 punti; F 8; SF 4; QF 2; R16 1

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...