Tennis, Becker sui problemi fisici di Alcaraz: “Quando manca la motivazione il fisico ne risente”

Carlos Alcaraz è stato uno dei grandi protagonisti del 2023 di tennis. Il fenomeno di El Palmar, al momento al numero 2 della classifica ATP, ha sovrapposto tanti successi (culminati con il trionfo al Torneo di Wimbledon) a svariati fastidi fisici che lo hanno costretto a saltare alcuni appuntamenti nel corso della stagione

Un fattore, quello della precarietà dello spagnolo, diventato argomento di dibattito in tutto l’ambiente, di cui ha discusso recentemente anche Boris Becker, allenatore celebre per aver seguito Djokovic dal 2013 al 2016 e per allenare attualmente Holger Rune. Il coach, intervenuto nel podcast curato da Eurosport Germania “Das Gelbe vom Ball”, ha fornito il suo punto di vista sulla situazione:

“Quando manca la motivazione il fisico ne risente – ha detto Becker – Se salti alcune sessioni di allenamento, le possibilità di lesione o di soffrire di problemi fisici sono molti più grandi. Capitava anche a me, così come ad ogni ventenne di successo. Mi sembra qualcosa di logico”.

Becker ha quindi proseguito: “So che Juan Carlos ha riconosciuto alcune difficoltà nel mantenere Carlitos nel suo migliore stato di forma durante tutto l’anno, ma sono convinto che entrambi possano correggere il tiro. Credo che il giocatore inizierà la stagione motivato. La sfida sarà capire quanto forzare le zone indolenzite, ma loro sanno benissimo cosa fare”.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...