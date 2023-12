Taekwondo: Chaari, Cissè e Lee trionfano alle Finali di Manchester

Cala il sipario sulle Finali del Grand Prix di Manchester, importante competizione di taekwondo valida come evento di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo la giornata trionfale di ieri, dove a salire in cattedra è stato il nostro Vito Dell’Aquila, nell’ultimo giorno si sono disputati gli incontri di tre categorie, andate in scena senza la presenza di combattenti azzurri.

Nella -67 kg femminile a spuntarla è stata la belga Sarah Chaari, abile a superare in Finale la cinese Mengyu Zhang per 0-2 conducendo una sfida dominata dall’inizio alla fine, contrassegnata dal punteggio di 4-6 e di 4-16 nei due round. La Jordana Julyana Al-Sadeq si è invece posizionata al terzo posto dopo aver vinto la finalina con la serba Aleksandra Perisic.

Nella prova +80 vittoria per l’ivoriano Cheick Salla Cissè, il quale ha superato il brasiliano Maicon Sequera per 2-0 rendendosi protagonista di un primo round molto battuto, terminato 7-7, e di un secondo chiuso con il punteggio di 14-12. Terzo posto poi per l’iberico Ivan Garcia Martinez, uscito vincitore dal vìs-a-vìs con Pasko Bozic.

La sudcoreana Dablin Lee ha poi vinto nella gara della categoria +67 kg, sfruttando il ritiro della rivale, la britannica Rebecca McGowan. A raccogliere il terzo posto è stata infine la francese Althea Laurin che, in una lotta in casa, ha regolato la connazionale Solene Avoulette per 2-1 (2-2, 0-4, 9-1).

Foto: LaPresse