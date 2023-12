Taekwondo, Vito Dell’Aquila vince le Finali Grand Prix nei -58 kg e stacca il pass olimpico per Parigi 2024!

Vito Dell’Aquila piazza la zampata del fuoriclasse nel momento che più conta e completa un finale di stagione da urlo, aggiudicandosi il quarto torneo consecutivo (dopo tre G1) e soprattutto centrando la qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi 2024. Il pugliese potrà dunque volare in Francia per provare a difendere il titolo a cinque cerchi conquistato a Tokyo 2021 nella categoria -58 kg.

Il 23enne di Mesagne ha staccato il pass nel migliore dei modi, vincendo le Finali Grand Prix 2023 di Manchester contro i migliori al mondo e lanciando un segnale importante alla concorrenza verso la prossima stagione. Seconda affermazione della carriera in questa manifestazione per Dell’Aquila, dopo il trionfo di Mosca nel 2019, al termine di un cammino strepitoso.

La stella del taekwondo azzurro ha lasciato le briciole agli avversari, sconfiggendo sempre in due round nell’ordine il messicano Cesar Rodriguez (21-9, 20-7), il sud coreano Park Tae-joon (12-0, 24-15) e gli spagnoli Hugo Arillo Vazquez (7-4, 11-11) e Adrian Vicente Yunta (10-2, 4-2) con grande autorità, grazie ad una forma fisica finalmente ottimale dopo vari infortuni.

Niente da fare invece per gli altri italiani impegnati a Manchester, rimasti fuori dal podio. Simone Alessio, numero 1 al mondo nei -80 kg e già certo della qualificazione a Parigi 2024, si è fermato ai quarti di finale contro il coreano Seo Geon-woo al terzo round (16-15, 11-15, 4-17), mentre Dennis Baretta ha ceduto il passo nei -68 kg al giordano Zaid Kareem (0-12, 5-10).

