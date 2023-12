Taekwondo, Angelo Cito: “105 medaglie nel 2023, la nostra Federazione è ai vertici del mondo”

Un 2023 da urlo per il taekwondo italiano. Non può che esprimere grande soddisfazione Angelo Cito. Il Presidente della Federazione Italiana infatti, attraverso un video pubblicato nel pomeriggio di oggi, domenica 24 dicembre, ha tracciato un bilancio della stagione appena passata agli archivi.

In prima battuta Cito ha ricordato il numero di medaglie conquistate dagli azzurri, lodando in particolar modo il lavoro dello staff della Nazionale: “Quest’anno abbiamo conquistato 105 medaglie internazionali e 45 ori, la nostra Federazione è ai vertici del mondo. Abbiamo chiuso il 2023 con la qualificazione di nostri tre atleti olimpici e paralimpici ai Giochi di Parigi: Vito Dell’Aquila, Simone Alessio ed Antonino Bossolo. Questo è il coronamento del lungo lavoro dello staff guidato da Claudio Nolano. Sono successi importanti visto che i tre combattenti sono Campioni del mondo e premiati top player dalla Federazione internazionale. A questi traguardi si aggiunge il vertice del ranking raggiunto da Alessio per 14 mesi. Questo vuol dire che che l’Italia è il Paese da battere”.

Il Presidente ha poi parlato di temi sociali, annunciando di proseguire il sostegno verso gli atleti rifugiati: “La Federazione è concentrata anche sull’aspetto sociale, considerato i conflitti bellici in atto. Sono situazioni complesse, noi come stiamo ospitando nel nostro Centro Olimpico sei ragazzi ucraini, una ragazza afgana e uno iraniano. Le Nazioni vanno aiutate e noi dobbiamo aiutare gli atleti. I ragazzi fanno parte della nostra famiglia e inseguono come i nostri ragazzi il sogno di partecipare alle Olimpiadi“.

In ultimo, malgrado l’assenza in calendario del Grand Prix, il Presidente Cito ha annunciato di stare comunque organizzando un evento al Foro Italico di Roma, contrassegnato dalla presenza di tantissimi giovani: “Quest’anno non ci sarà il Grand Prix perché è l’anno olimpico, ma lo trasformeremo in un evento interamente giovanile, il più numeroso a livello mondiale: parteciperanno al Foro Italico giovanissimi atleti provenienti da tutta Europa: i bimbi devono sognare di diventare grandi Campioni e i Campioni devono dare l’esempio”.

