Taekwondo: Angelo Cito farà parte del comitato riforme e regolamenti gare per Los Angeles 2028

Pensare alle Olimpiadi di Parigi 2024 provando a immaginare anche quelle di Los Angeles 2028. Il taekwondo italiano, dopo aver qualificato ai Giochi sia Simone Alessio sia Vito Dell’Aquila, si proietta per un attimo sul successivo quadriennio.

La Federazione Italiana Taekwondo (FITA) ha infatti reso noto che il presidente federale Angelo Cito è stato è stato nominato membro del comitato riforme e regolamenti gare per Los Angeles 2028, un organo che si occupa di “monitorare, rafforzare e apportare riforme ai regolamenti in vista dei Giochi Olimpici di Los Angeles 2028”.

Una posizione molto importante quella che andrà ad occupare Angelo Cito, in un comitato strategico, come fatto presente dal numero uno di World Taekwondo, ossia Chungwon Choue.

Il taekwondo infatti, in grande crescita per popolarità planetaria e numero di praticanti nell’ultimo decennio, punterà ad essere ancor più riconoscibile e apprezzato nei prossimi anni cercando di continuare le proprie attività di evoluzione dello sport, senza tralasciare le iniziative sociali e umanitarie svolte in questi anni.

Foto: FITA

