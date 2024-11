Angelo Cito è stato rieletto presidente della Federazione Italiana Taekwondo

La Federazione Italiana Taekwondo ha scelto ancora una volta la linea della continuità. Nella XIX Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva infatti, il presidente uscente Angelo Cito è stato confermato per la terza volta consecutiva alla guida della FITA, con il 98,6% dei voti.

Una percentuale incredibile, che Cito ha così commentato al sito federale: “Ringrazio tutti voi per il riconoscimento e la fiducia che mi avete accordato. Lo sport rappresenta una sfida continua, dentro e fuori i campi di gara. L’obiettivo è quello di rendere la nostra federazione sempre più moderna, inclusiva e sostenibile. Ho voluto un preciso slogan per accompagnare questa giornata: “Il futuro, la nostra storia”. Ritengo che il nostro cammino, quello che desideriamo fare, i traguardi che vogliamo raggiungere, rappresentino un futuro che al tempo stesso diventerà la nostra storia. Pagine che dobbiamo scrivere insieme. Lo sport si evolve inevitabilmente, e noi non dobbiamo avere paura dei cambiamenti”.

Poi ha aggiunto: “Ogni traguardo che abbiamo raggiunto è il frutto della fiducia che ci riservate – ha detto il Presidente rivolgendosi all’assemblea. Avverto una grande responsabilità, perché so che ogni decisione ha un impatto su tutte le società sportive. La Federazione non è solo risultati agonistici, per quanto fondamentali siano per il riconoscimento da parte delle istituzioni e per i finanziamenti. Esistiamo e continueremo a farlo con questa forza grazie alla nostra appartenenza alla famiglia olimpica. Abbiamo atleti straordinari in ogni settore: un esempio è il Ciao Team, che sta portando visibilità incredibile al nostro sport.”

Infine ha concluso dicendo: “Ci tengo molto a continuare con questa squadra: insieme affronteremo ogni difficoltà che incontreremo. Il futuro è la nostra storia, e saremo ricordati per ciò che faremo, percorrendo una strada nuova e aperta al cambiamento, sempre pensando alle nuove generazioni. È fondamentale il contributo di tutti. Cito due progetti simbolici: quello per gli over 60 e ‘Kim e Liu Crescere Insieme’. È essenziale creare un ambiente sano e accogliente”.