Sport rotellistici: le location ufficiali dei World Skate Games 2024. Attesa per le ufficialità

La stagione 2024 degli sport rotellistici sarà contrassegnata da un evento molto importante per il nostro Paese. La prossima estate si svolgeranno infatti proprio in Italia i World Skate Games, rassegna multidisciplinare che raggruppa in unico luogo tutti i Campionati Mondiali delle discipline affiliate alla Federazione Internazionale.

Malgrado ancora non sia arrivata alcuna ufficialità, da alcuni comunicati diramati dalla FISR si possono presupporre delle notizie di rilievo. Dopo Nanchino, Barcellona e Buenos Aires, l’evento per la prima volta verrà disputato in parti dislocate del Paese. Le regioni scelte sono Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio e Piemonte, mentre tra i comuni spiccano Rimini, Novara, Pescara e Roma.

Siamo ancora sul campo delle ipotesi. Stando a quanto riportano alcune indiscrezioni, tutte in attesa di ufficialità, sembra che Novara ospiterà i Mondiali di hockey, mentre Rimini accoglierà la competizione di pattinaggio artistico a rotelle. Roma secondo le volontà dovrebbe essere la location designata per lo skateboarding.

Nella giornata di oggi, giovedì 14 dicembre, il segretario Generale Angelo Iezzi ha comunicato in una nota che, dal 31 agosto al 15 settembre 2024, la Federazione non consentirà alcuna manifestazione di carattere Nazionale. Probabilmente dunque parte delle cadere dovrebbero cadere proprio in queste date. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti nelle prossime settimane.

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessione di FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici)