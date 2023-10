Pattinaggio artistico a rotelle: il 2024 sarà l’anno degli eventi internazionali in Italia

La stagione 2024 di pattinaggio artistico a rotelle sarà contrassegnata da molteplici eventi internazionali che si svolgeranno nel nostro Paese. Come sappiamo infatti l’Italia ospiterà la prossima estate i World Skate Games, rassegna che converge in un unico territorio tutti i Campionati Mondiali delle discipline affiliate alla Federazione internazionale (la location per l’artistico dovrebbe essere Rimini, anche se trattasi di notizia ancora ufficiosa).

Ma non finisce qui perché, da quello emerge dalle delibere dell’ultimo consiglio Federale della FISR, nel calendario ci sarà spazio anche per altre due competizioni importanti: stiamo parlando dei Campionati Europei Gruppi Show e Precision e della World Cup di obbligatori.

Stando a quanto scritto nel verbale pubblicato nel sito della Federazione Italiana Sport Rotellistici per il primo evento citato ha ricevuto l’incarico la società sportiva Skating Club Albinea di Reggio Emilia, mentre la gara della specialità di precisione sarà organizzata in Toscana, dalla AP Primavera Prato.

Una notizia importante dunque per il movimento italiano che, di fatto, ad eccezione dei Campionati Europei, accoglierà tutte le principali competizioni dell’annata sportiva futura, con l’ambizione di raccogliere dei risultati importanti.

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessione di FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici)