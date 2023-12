Sport in tv oggi (venerdì 22 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi venerdì 22 dicembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sullo slalom maschile di Madonna di Campiglio, imperdibile gara in notturna sulla 3Tre prima di Natale. Ci saranno anche lo skicross a Innichen, le moguls a Bakuriani e i Campionati Italiani di pattinaggio artistico. Da non perdere il serratissimo confronto tra Mathieu van der Poel e Wout van Aert nell’imperdibile Exact Cross di Mol, appuntamento prenatalizio con il ciclocross.

Da seguire gli atti conclusivi degli Europei di cricket femminile, con l’Italia che proverà a essere protagonista. Abbuffata di calcio con Serie A, Serie C, campionati esteri e la Finale del Mondiale per Club. Ci saranno anche l’Eurolega di basket, la Seria A di rugby e di calcio a 5, i Mondiali di freccette. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi venerdì 22 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

Venerdì 22 dicembre

09.45 CRICKET FEMMINILE (Europei, Eliminator) – Italia-Spagna (diretta streaming sul canale di ecn.cricket)

10.30 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Moguls maschile/femminile a Bakuriani (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play 3, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW)

11.00 SNOOKER – German Masters, qualificazioni (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

12.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Skicross maschile/femminile a Innichen (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW)

12.00 TENNIS – World Tennis League ad Abu Dhabi (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

12.45 CRICKET FEMMINILE (Europei, Qualifier) – Olanda-vincente di Italia-Spagna (diretta streaming sul canale di ecn.cricket)

13.30 FRECCETTE – Mondiali (diretta streaming su DAZN)

13.45 CICLOCROSS (Exact Cross) – Gara femminile a Mol (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW)

15.00 CICLOCROSS (Exact Cross) – Gara maschile a Mol (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW)

15.45 CRICKET FEMMINILE (Europei, Finale) – Inghilterra-vincente del Qualifier (diretta streaming sul canale di ecn.cricket)

16.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Cosenza-Catania (diretta streaming su Futsal Tv)

16.15 CALCIO (Serie C) – Pro Vercelli-Virtus Verona (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.00 PATTINAGGIO ARTISTICO (Campionati Italiani) – Rhythm dance (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW)

17.40 PATTINAGGIO ARTISTICO (Campionati Italiani) – Short program maschile (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW)

17.45 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom maschile a Madonna di Campiglio, prima manche (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW)

18.15 BASKET (Eurolega) – Anadolu Efes Istanbul-Baskonia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

18.30 PATTINAGGIO ARTISTICO (Campionati Italiani) – Short program femminile (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie A) – Empoli-Lazio (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Serie A) – Sassuolo-Genoa (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Serie C) – Atalanta U23-Arzignano (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Fiorenzuola-Novara (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Legnago Salus-Mantova (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Lucchese-Ancona (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Torres-Pineto (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Picerno-Juve Stabia (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Turris-Brindisi (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 CALCIO (Mondiale per Club, finale) – Fluminense-Manchester City (diretta streaming sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio)

19.00 BASKET (Eurolega) – Zalgiris Kaunas-Barcellona (diretta streaming su DAZN)

19.00 RUGBY (Serie A) – Emilia-Rubgy Lyons (diretta streaming su DAZN)

19.30 RUGBY (Serie A) – Viadana-Colorno (diretta streaming su DAZN)

19.45 BASKET (Eurolega) – Lione Villeurbanne-Olympiakos (diretta streaming su DAZN)

19.55 PATTINAGGIO ARTISTICO (Campionati Italiani) – Short program coppie (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW)

20.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Trento-Pinerolo (diretta streaming su Volleyball World Tv)

20.00 FRECCETTE – Mondiali (diretta streaming su DAZN)

20.15 BASKET (Eurolega) – Alba Berlino-Fenerbahce Istanbul (diretta streaming su DAZN)

20.30 BASKET (Eurolega) – Bayern Monaco-Monaco (diretta streaming su DAZN)

20.30 CALCIO A 5 (Serie A) – Cinque partite: Cosenza-Catania, Genzano-Ciampino, L84-Avellino, Napoli-Active Network, Sala Consilina-Fortitudo Pomezia (diretta streaming su Futsal Tv)

20.45 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom maschile a Madonna di Campiglio, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW)

20.45 BASKET (Eurolega) – Olimpia Milano-Panathinaikos (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Serie A) – Monza-Fiorentina (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Serie A) – Salernitana-Milan (diretta streaming su DAZN)

20.45 CALCIO (Serie C) – Vicenza-Alessandria (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Triestina-Padova (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Pontedera-Carrarese (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Rimini-Gubbio (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Messina-Monopoli (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Crotone-Avellino (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Taranto-Latina (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Premier League inglese) – Aston Villa-Sheffield United (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Mantova-Feldi Eboli (diretta streaming su Futsal Tv)

