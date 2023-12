LIVE Freestyle, skicross Innichen 2023 in DIRETTA: Simone Deromedis deve scuotersi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della gara-2 valida per la quarta tappa del circuito di Coppa del Mondo 2023-2024 di sci freestyle, specialità skicross, in scena tra le nevi italiane di Innichen (San Candido) Sull’ormai tradizionale pendio del Baranci.

Torna in gara dopo l’assenza di ieri il più atteso del gli azzurri, Simone Deromedis, il quale ha centrato nella prima qualificazione soltanto il quarantaduesimo posto, mentre si è assicurato un posto negli ottavi di finale con il 26mo posto nella seconda qualificazione. Quindi come ieri al via ci saranno tre azzurri: Federico Tomasoni, Simone Deromedis e Davide Cazzaniga. C’è grande voglia di riscatto in casa italiana dopo la sfortunata prova di ieri, che ha visto gli azzurri uscire ai quarti di finale con il successo del canadese Jared Schmdt, vittorioso per la terza volta consecutiva in Coppa del Mondo, e sul podio i francesi Raffort e Duplessis.

Tomasoni sarà ancora una volta l’osservato speciale dopo la brillante quinta piazza ottenuta la scorsa settimana ad Arosa, dove ha vinto in modo convincente la small final, e dopo la sfortunata gara di ieri. Attesa anche per Simone Deromedis che non ha avuto un buon avvio di stagione ma ha tutte le carte in regola per riscattarsi. Purtroppo i tre azzurri sono inseriti tutti nello stesso ottavo di finale, quindi la certezza è che uno dei tre sarà sicuramente qualificato per i quarti ma almeno uno uno dovrà uscire subito di scena. Assieme a loro Gavin Rowell

Attesa nel settore femminile per il possibile bis del fenomeno Sandra Naeslund che, dopo due gare senza vittorie, è tornata ieri sul gradino più alto del podio conquistando la sua vittoria numero 39 ed oggi va per la cifra tonda dei 40 successi in Coppa del Mondo. Le sue avversarie sono Marielle Thompson, Mariel Berger Sabbatel, ieri quarta Fanny Smith, ieri seconda, Daniela Maier ed Hannah Schmidt, ieri sul terzo gradino del podio.

OA Sport vi offrirà la diretta testuale della gara-2 valida per la quarta tappa del circuito di Coppa del Mondo 2023-2024 di sci freestyle, specialità skicross a Innichen (San Candido). Gobba dopo gobba, roll dopo roll, curva dopo curva, salto dopo salto. Per non perdersi davvero nulla. Si parte alle 12.00. BUON DIVERTIMENTO!

Foto: Pentaphoto

