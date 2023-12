Sport in tv oggi (sabato 2 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 2 dicembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Si preannuncia grande spettacolo con gli sport invernali: lo sci alpino propone la discesa libera maschile a Beaver Creek e il gigante femminile a Tremblant, il biathlon regala la sprint maschile a Oestersund, lo sci di fondo offre le 10 km in tecnica libera a Gaellivare, lo snowboardcross andrà in scena a Les Deux Alpes, da seguire anche il salto con gli sci a Lillehammer e la combinata nordica.

Luna Rossa vuole essere protagonista nelle ultime regate preliminari di America’s Cup a Jeddah, da non perdere il Grand Slam di judo a Tokyo e l’atto conclusivo delle NextGen ATP Finals per gli amanti del tennis. Consueta abbuffata di campionati nazionali con calcio, volley, basket, calcio a 5, pallamano, pallanuoto, rugby. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 2 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 2 dicembre

05.30 BADMINTON (BWF World Tour) – Syed Modi International Championship (diretta streaming su BWF Tv)

06.00 RUGBY A 7 – World Series maschile/femminile (diretta streaming sul sito di HSBC Sevens)

06.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Big Air maschile/femminile a Pechino (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

07.30 JUDO – Grand Slam a Tokyo, Final Block (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Eurosport.it, Discovery+)

09.45 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – 10 km in tecnica libera femminile con partenza a intervalli a Gaellivare (diretta tv su Eurosport 1, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

09.50 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen femminile a Lillehammer, HS98 (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

10.00 TAEKWONDO – Grand Prix Finals (diretta streaming sul canale YouTube di World Taekwondo)

10.50 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen maschile a Lillehammer, HS98 (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Big Air maschile/femminile a Pechino (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+)

11.30 VELA (America’s Cup) – Regate preliminari a Jeddah: due regate di flotta e match race finale (diretta tv su Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; diretta streaming su Mediaset Infinity, Sky Go, NOW)

12.00 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – 10 km in tecnica libera maschile con partenza a intervalli a Gaellivare (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS98 femminile a Lillehammer (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.30 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Snowboardcross maschile/femminile a Les Deux Alpes (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+)

12.30 TEQBALL – Mondiali, finale (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

13.00 CALCIO (Mondiali Under 17) – Finale: Francia-Germania (diretta streaming su Rai Play 2)

13.00 CALCIO A 5 (Champions League) – Feldi Eboli-Etoile Lavalloise (non è prevista diretta tv/streaming)

13.30 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen femminile a Lillehammer, 5 km (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.40 CICLOCROSS – Superpresite a Boom, gara elite femminile (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

14.00 SNOOKER – UK Championship, semifinali (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Girona-Valencia (diretta streaming su DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Cosenza-Ternana (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – FeralpiSalò-Cittadella (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Modena-Reggiana (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Pisa-Cremonese (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Venezia-Ascoli (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 PALLANUOTO (Serie A) – Distretti Ecologici Roma-Ortigia (non è prevista diretta tv/streaming)

14.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A) – Cosenza-Ekipe Orizzonte Catania (non è prevista diretta tv/streaming)

14.00 RUGBY (Serie A) – Colorno-Rugby Lyons (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, DAZN)

14.00 GOLF (PGA Tour) – Hero World Challenge, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 18.00 alle ore 20.20 e dalle ore 22.35 a conclusione; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 18.00)

14.05 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen maschile a Lillehammer, 10 km (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.30 RUGBY (Serie A) – Viadana-Fiamme Oro (diretta streaming su DAZN)

14.30 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Snowboardcross, gara a squadre mista a Les Deux Alpes (diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+; differita tv su RaiSportHD dalle ore 16.00)

14.30 SPEED SKATING (Coppa del Mondo) – Seconda giornata a Stavanger (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, canale YouTube dell’ISU)

14.45 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Sprint maschile a Oestersund (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, IBU Live Tv)

15.00 CALCIO (Serie A) – Genoa-Empoli (diretta streaming su DAZN)

15.00 RUGBY (Premiership Rugby inglese) – Bristol-Gloucester (diretta streaming su Mola Tv)

15.00 PALLANUOTO (Serie A) – Due partite: Pro Recco-Catania, Quinto-Salerno (non è prevista diretta tv/streaming)

15.10 CICLOCROSS – Superprestige a Boom, gara elite maschile (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayen Monaco-Union Berlino (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Tre partite: Bochum-Wolfsburg, Borussia Moenchengladbach-Hoffenheim, Lipsia-Heidenheim (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A) – Rapallo-Bogliasco (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 PALLAMANO FEMMINILE (Mondiali) – Due partite: Repubblica Ceca-Argentina (diretta streaming sul canale della IHF)

16.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A) – Brizz-Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Arsenal-Wolverhampton (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Due partite: Brentford-Luton, Burnely-Sheffield United (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 RUGBY (Premiership Rugby inglese) – Bath-Exeter Chiefs (diretta streaming su Mola Tv)

16.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Mantova-Napoli (diretta streaming su Futsal Tv)

16.10 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS98 maschile a Lillehammer (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Athletic Bilbao-Rayo Vallecano (diretta streaming su DAZN)

16.15 CALCIO (Serie B) – Spezia-Parma (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

16.15 CALCIO (Serie C) – Cesena-Juventus Next Gen (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Serie C) – Virtus Entella-Pescara (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Serie C) – Monterosi Tuscia-Messina (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Moguls maschile/femminile a Ruka (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

16.30 PALLANUOTO (Serie A) – Posillipo-Telimar (diretta streaming su Waterpolo Channel)

16.30 PALLANUOTO (Serie A) – Roma-Brescia (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lens-Lione (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Brixia-Sassari (diretta streaming su LBF)

17.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A) – Como-Trieste (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Tremblant, prima manche (diretta tv su Eurosport 1, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

17.30 RUGBY (Premiership Rugby inglese) – Saracens-Northampton Saints (diretta streaming su Mola Tv)

18.00 CALCIO – Sorteggio Europei 2024 (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

18.00 CALCIO (Serie A) – Lazio-Cagliari (diretta streaming su DAZN)

18.00 VOLLEY (Superlega) – Taranto-Modena (diretta streaming su Rai Play 3, Volleyball World Tv)

18.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A) – Plebiscito Padova-Genova (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Carpi-Secchia Rubiera, Cingoli-Albatro (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Mondiali) – Quattro partite: Congo-Olanda, Iran-Germania, Islanda-Francia, Paraguay-Montenegro (diretta streaming sul canale della IHF)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Dossobuono-Erice, Teramo-Mezzocorona (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Cosenza-Pesaro (diretta streaming su Futsal Tv)

18.00 TENNIS – Next Gen ATP Finals, finale (diretta tv su Sky Sport Tennis, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

18.15 RUGBY (United Rugby Championship) – Stormers-Zebre (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Stoccarda-Werder Brema (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Nottingham Forest-Everton (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Real Madrid-Grana (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Serie C) – Ancona-Pontedera (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Carrarese-Recanatese (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Gubbio-SPAL (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Pro Patria-Atalanta U23 (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Virtus Verona-Triestina (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 PALLANUOTO (Serie A) – De Akker-Savona (non è prevista diretta tv/streaming)

18.30 PALLAMANO (Serie A) – Pressano-Bolzano (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Cassano-Brixen, Salerno-Pontinia (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 BOXE – Riunione, main event: Sturm vs Altay (diretta streaming su DAZN)

18.45 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera maschile a Beaver Creek (diretta tv su Eurosport 1, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Tre partite: Conversano-Sassari, Eppan-Trieste, Merano-Cassano (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 CALCIO (Liga portoghese) – Famalicao-Porto (diretta streaming su DAZN)

19.15 PALLANUOTO (Serie A) – Camogli-Trieste (non è prevista diretta tv/streaming)

19.30 BASKET (Serie A) – Pistoia-Napoli (diretta streaming su DAZN)

20.00 CALCIO (Eredivisie olandese) – Fortuna Sittard-Vitesse (diretta streaming su Mola Tv)

20.00 BOXE – Riunione, main event: Conlan vs Gill (diretta streaming su DAZN)

14.00 SNOOKER – UK Championship, semifinali (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 21.10; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 21.10)

20.15 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Tremblant, seconda manche (diretta tv su Eurosport 1, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 BASKET (Serie A) – Reggio Emilia-Pesaro (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 VOLLEY (Superlega) – Perugia-Cisterna (diretta streaming su Volleyball World Tv)

20.30 PALLAMANO FEMMINILE (Mondiali) – Due partite: Polonia-Giappone, Ungheria-Camerun (diretta streaming sul canale della IHF)

20.35 RUGBY (United Rugby Championship) – Benetton-Ospreys (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie A) – Milan-Frosinone (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Serie C) – Arezzo-Lucchese (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Osasuna-Real Sociedad (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Nantes-Nizza (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Premier League inglese) – Newcastle-Manchester United (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Pinerolo-Scandicci (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

Foto: Lapresse