LIVE Biathlon, Sprint Oestersund 2023 in DIRETTA: Giacomel e Bionaz per stupire, ma serve precisione al poligono

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint maschile, sulla distanza dei 7.5 km, in programma ad Oestersund, gara di apertura della seconda tappa di Coppa del Mondo maschile 2023-2024. Dopo la vittoria di Roman Rees nell’individuale della scorsa settimana, oggi è il giorno della prima sprint della stagione con gli azzurri che vogliono essere protagonisti ma per fare questo dovranno migliorare decisamente le percentuali al tiro. La cittadina svedese è solita mandare in scena una competizione dopo l’altra. D’altronde, parliamo di una “grande classica”. Entrata nel calendario del massimo circuito rosa a partire dal 1988-89, la capitale dello Jämtland si è tramutata in un appuntamento fisso a partire dal III millennio, organizzando peraltro due Mondiali (2008, 2019).

Dopo la prova sui due poligoni riservata alle donne, sarà la volta degli uomini e lo spettacolo non mancherà di certo. Un tracciato non difficilissimo quello svedese dove quindi trovare la precisione nelle serie di tiro sarà fondamentale. Da capire se ci sarà il vento, variabile da non sottovalutare quando si arriverà al poligono. Gli azzurri, in questo caso specifico, dovranno alzare le loro percentuali di bersagli centrati, visto quanto è accaduto nella staffetta maschile. Al via di questa gara ci saranno Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Lukas Hofer, Elia Zeni e Patrick Braunhofer. Giacomel e Bionaz, nella prova a squadre, hanno fatto vedere un’ottima velocità sugli sci stretti, aspetto importante in questo format, ma chiaramente il tutto dovrà essere accompagnato dallo zero se possibile, quando si tratterà di mirare con la carabina.

C’è grande voglia di riscatto in casa Norvegia dopo il mancato successo dello scorso fine settimana nell’individuale, dominata dai tedeschi che hanno trovato la giornata giusta al poligono e soprattutto hanno potuto contare su sci portentosi, situazione che si è ripetuta ieri nella sprint femminile con le ragazze tedesche che avevano veri e propri missili. Strelow e Rees, dunque, vanno inseriti tra i favoriti ma i fari sono puntati su Johannes Thingnes Boe che va a caccia del primo successo stagionale, su Sturla Holm Laegreid, a cui piace molto questo format di gara e sui possibili outsider Tarjei Boe, Christiansen e Stroemsheim. Da tenere d’occhio i francesi, altri delusi della gara d’esordio con Jacquelin e Fillon Maillet lontanissimi dai primi ma con i due Claude e Perrot che si sono dimostrati in condizione e i padroni di casa svedesi, in particolare Samuelsson che è piaciuto anche nell’individuale e Ponsiluoma che invece ha ciccato clamorosamente il debutto.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della sprint femminile, sulla distanza dei 7.5 km, in programma ad Oestersund, valida per la tappa di Coppa del Mondo femminile 2023-2024 in programma oggi, venerdì 1° dicembre, alle ore 14.45.

