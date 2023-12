LIVE Sci di fondo, 10 km Gallivare 2023 in DIRETTA: i giovani azzurri per stupire senza il capitano Pellegrino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle 10 km a tecnica libera maschile e femminile con partenza a intervalli in programma a Gallivare (Svezia), valide per la Coppa del Mondo 2023-2024. Dopo il debutto di Ruka con una tre giorni che ha visto Federico Pellegrino chiudere con un ottimo quarto posto nella sprint e altri discreti risultati per la squadra italiana, la Coppa del Mondo di sci di fondo farà tappa a Gallivare, in Svezia. Si va nel nord del Paese, in quella parte di territorio che fa parte della Lapponia svedese, la quale si estende per un quarto del territorio nazionale. A GAllivare si torna a gareggiare dopo oltre un decennio. Dopo un’estemporanea presenza nel 1995, il massimo circuito è successivamente stato di scena su queste nevi tra il 2004 e il 2012, seppur con cadenza biennale.

Si parte oggi con due 10 km con partenza a intervalli, le prime a tecnica libera della stagione dopo che a Ruka si è sciato in classico. A seguire, domani andranno in scena le due staffette 4×7.5 km, anche in questo caso con debutto nell’annata. Nella prima settimana hanno vinto solo Norvegia in campo maschile, Svezia in campo femminile, anche se, stavolta, i nomi nuovi si sono visti in buona abbondanza, Jenssen e Ilar su tutti. Fra gli uomini, l’Italia non si è mai affermata. Il risultato più nobile raccolto da un azzurro è il secondo posto di Pietro Piller Cottrer nella 15 km a skating contro il cronometro disputata il 22 novembre 2008. Vi è anche un altro podio, rappresentato dalla terza piazza centrata nel medesimo format da Silvio Fauner il 29 novembre 1995.

Federico Pellegrino non prenderà parte alla seconda tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo, che andrà in scena nel weekend sulle nevi di Gaellivare (Svezia). Il valdostano ha infatti deciso di rientrare in Italia, in accordo con lo staff tecnico, per preparare le prossime gare del massimo circuito internazionale itinerante, a partire dalla tappa di Oestersund, sempre in Svezia, della prossima settimana. L’azzurro, reduce dall’ottimo fine settimana di Ruka caratterizzato soprattutto dal quarto posto nella sprint in tecnica classica, non prenderà dunque parte alla 10 km di domani e alla staffetta di domenica. L’Italia sarà rappresentata in campo maschile da Francesco De Fabiani, Davide Graz, Paolo Ventura, Simone Daprà ed Elia Barp. Tra le donne, invece, spazio ad Anna Comarella, Caterina Ganz, Francesca Franchi.

