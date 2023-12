Sport in tv oggi (mercoledì 20 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, mercoledì 20 dicembre, ci aspetta una giornata particolarmente intensa e ricca di eventi nel panorama sportivo nazionale e globale. Protagonisti in primis gli sport di squadra, con tante partite di campionati domestici e coppe continentali, senza dimenticare però una breve parentesi legata alle discipline olimpiche invernali (le qualificazioni per gara-2 di Skicross a San Candido).

In evidenza sicuramente il calcio, con Inter-Bologna di Coppa Italia e diverse sfide di Liga, Bundesliga e Ligue 1, oltre alla Champions League femminile (in campo la Roma contro il PSG). Spazio anche per il basket con Olimpia Milano-Asvel in Eurolega, ma saranno impegnate anche Schio e Virtus Bologna nella massima competizione europea femminile. Attenzione anche a Piacenza-Benfica per la Champions di volley maschile e al big match tra Italia e Spagna valevole per le qualificazioni ai Mondiali di calcio a 5.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi mercoledì 20 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 20 dicembre

1.30 Basket, NBA: New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies – Diretta tv su Sky Sport NBA, live streaming su Sky Go e Now

4.00 Basket, NBA: Portland Trail Blazers-Phoenix Suns – Diretta tv su Sky Sport NBA, live streaming su Sky Go e Now

11.45 Skicross, Coppa del Mondo: qualificazioni maschili e femminili gara-2 a San Candido – Nessuna copertura tv/streaming

13.30 Freccette, Mondiale: prima sessione, sesta giornata – Diretta streaming su DAZN

18.00 Basket femminile, Eurolega: DVTK-Schio – Diretta streaming sul canale Youtube di Euroleague Women

18.00 Basket, Fiba Champions League: Igokea-Tortona – Diretta streaming su DAZN

18.30 Calcio a 5, Qualificazioni Mondiali: Italia-Spagna – Diretta tv su Rai Sport, live streaming su Rai Play

18.30 Basket, Eurolega: Fenerbahce-Zalgiris Kaunas – Diretta streaming su DAZN

18.30 Basket, Eurocup: Hapoel Tel Aviv-Venezia – Diretta tv su Sky Sport Arena, live streaming su Sky Go, Now e DAZN

18.30 Calcio, Bundesliga: Union Berlino-Colonia – Diretta tv su Sky Sport Calcio, live streaming su Sky Go e Now

18.45 Calcio femminile, Champions League: Ajax-Bayern Monaco – Diretta streaming su DAZN

18.45 Calcio femminile, Champions League: Roma-PSG – Diretta streaming su DAZN

19.00 Basket, Eurolega: Monaco-Panathinaikos – Diretta streaming su DAZN

19.00 Calcio, Liga: Barcellona-Almeria – Diretta streaming su DAZN

20.00 Freccette, Mondiale: seconda sessione, sesta giornata – Diretta streaming su DAZN

20.30 Basket femminile, Eurolega: Perfumerias Avenida-Virtus Bologna – Diretta streaming sul canale Youtube di Euroleague Women

20.30 Basket, Eurolega: Olimpia Milano-Asvel – Diretta tv su Sky Sport Uno, live streaming su Sky Go, Now e DAZN

20.30 Basket, Eurolega: Bayern Monaco-Efes Istanbul – Diretta streaming su DAZN

20.30 Basket, Fiba Champions League: Sassari-Stettino – Diretta streaming su DAZN

20.30 Calcio, Bundesliga: Wolfsburg-Bayern Monaco – Diretta tv su Sky Sport Max e Sky Sport 4K, live streaming su Sky Go e Now

20.30 Volley, Champions League: Piacenza-Benfica – Diretta streaming su DAZN

20.30 Pallanuoto, Sardinia Cup: Italia-Australia – Diretta tv su Rai Sport, live streaming su Rai Play

21.00 Calcio, Ligue 1: PSG-Metz – Diretta tv su Sky Sport Calcio, live streaming su Sky Go e Now

21.00 Calcio, Ligue 1: Nizza-Lens – Diretta tv su Sky Sport 251, live streaming su Sky Go e Now

21.00 Calcio, EFL Cup: Liverpool-West Ham – Diretta streaming su DAZN

21.00 Calcio femminile, Champions League: Hacken-Chelsea – Diretta streaming su DAZN

21.00 Calcio femminile, Champions League: Real Madrid-Paris FC – Diretta streaming su DAZN

21.00 Calcio, Coppa Italia: Inter-Bologna – Diretta tv su Canale 5, live streaming su Mediaset Infinity

21.30 Calcio, Liga: Athletic Bilbao-Las Palmas – Diretta streaming su DAZN

21.30 Calcio, Liga: Villareal-Celta Vigo – Diretta streaming su DAZN

