LIVE Italia-Spagna calcio a 5 in DIRETTA: serve vincere per sperare nei playoff verso i Mondiali

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Spagna, incontro valevole per la qualificazioni ai prossimi Mondiali di calcio a 5. Nell’ultimo incontro del Gruppo D dell’Elite Round delle qualificazioni ai Mondiali 2024 di calcio a 5 in Uzbekistan l’Italia affronterà la Spagna, prima in classifica, con l‘obiettivo di strappare un pass per i playoff.

Dopo la sconfitta di venerdì scorso in trasferta contro la Slovenia, i ragazzi di Massimiliano Bellarte sono chiamati ad un’impresa contro la Spagna, aritmeticamente vincitrice del raggruppamento. Gli azzurri sono chiamati a vincere e sperare che la Slovenia non batta la Cechia con più di 3 gol di scarto. In questo modo l’Italia sarebbe certa di essere seconda, e di rientrare tra le migliori 4 seconde.

In caso di mancata vittoria, gli azzurri sono chiamati a sperare in una serie di combinazioni: in primis la Slovenia non deve fare un risultato migliore dell’Italia, poiché le due formazioni sono a pari punti. In caso di medesimo risultato tra le due nazionali, si andrebbe a vedere la differenza reti, al momento favorevole all’Italia, 0 contro il -3 degli sloveni. L’Italia inoltre poi sarebbe chiamata a guardare ciò che accade nel Girone A, e sperare che la seconda di quel raggruppamento non abbia un punteggio migliore.

L’impresa però è tutt’altro che scontata. Nella gara d’andata, disputata esattamente 3 mesi fa, la Spagna si è imposta per 1-0, prolungando la lunga serie positiva contro gli azzurri: per trovare l’ultima vittoria degli italiani bisogna risalire al 2005. L’Italia però può contare su delle maggiori motivazioni, oltre che sull’apporto del proprio pubblico.

La partita tra Italia e Spagna andrà in scena al PalaCattani di Faenza. Il fischio d’inizio sarà alle 18.30, così come per gli altri incontri utili ai fini del passaggio del turno. L’evento sarà visibile su Rai Sport ed in streaming su Rai Play. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dalle 18.00 circa, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!

