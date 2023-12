Olimpia Milano-ASVEL Villeurbanne oggi in tv, Eurolega basket: orario, programma, streaming

L’Olimpia Milano torna in campo al Mediolanum Forum d’Assago stasera per una sfida attesissima in Eurolega. I biancorossi scendono in campo oggi mercoledì 20 dicembre al Forum di Assago – inizio del match alle ore 20:30 – contro i francesi del Villeurbanne nel match valido per la quindicesima giornata della regular season 2023-2024.

La squadra di Ettore Messina è reduce dalla bella vittoria in casa del Barcellona, ma ha bisogno di sfruttare la serie di match casalinghi in calendario da qui alla Befana per trovare quella striscia di vittorie che riaprirebbe la corsa playoff. Un obiettivo, però, non facile visto la situazione infortuni, mentre dall’altra parte arrivano gli ex Gianmarco Pozzecco e Timothe Luwawu-Cabarrot a voler rovinare i piani di Shields e compagni.

Palla a due che verrà alzata Mediolanum Forum di Assago alle ore 20:30. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Uno (canale 201), mentre la diretta streaming sarà garantita da SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport, infine, vi fornirà la diretta LIVE testuale con aggiornamenti costanti di questa grande partita di Eurolega!

SEGUI TUTTA LA SERIE A E L’EUROLEGA DI BASKET SU DAZN A SOLI 9.99€ AL MESE

CALENDARIO OLIMPIA MILANO-VILLEURBANNE EUROLEGA BASKET 2023 OGGI

Mercoledì 20 dicembre

Ore 20:30 EA7 Emporio Armani Milano – Ldlc Asvel Villeurbanne – Diretta TV su Sky Sport Uno (Canale 201)

PROGRAMMA OLIMPIA MILANO-VILLEURBANNE EUROLEGA BASKET 2023 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Uno (Canale 201)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta LIVE testuale: OA Sport

Credit: Ciamillo

Leggi tutte le notizie di Basket su OA Sport...