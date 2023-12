Sport in tv oggi (martedì 5 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming oggi, martedì 5 dicembre: in programma il tennis con il torneo WTA 125 di Angers con Elisabetta Cocciaretto, il nuoto con gli Europei in vasca corta, il calcio femminile con la Nations League.

Protagonisti anche il calcio con la Coppa Italia e la Serie C. il volley femminile con la Champions League, il basket con la Champions League, l’EuroCup e l’Eurolega, lo sci freestyle con la Coppa del Mondo di skicross, e molto altro ancora.

La Nazionale italiana di calcio femminile affronterà l’ultimo impegno nel Gruppo 4 della Lega A di Nations League 2023-2024: le azzurre giocheranno a partire dalle 19.00 contro la Svizzera allo stadio “Ennio Tardini” di Parma un match decisivo per la permanenza della compagine tricolore nella lega principale.

Prende il via l’edizione 2023 degli Europei di nuoto in vasca corta ad Otopeni (Romania): prima giornata interessante, nella quale si assegneranno le prime medaglie ed in cui l’Italia vorrà farsi trovare pronta. Sarà difficile replicare le 35 medaglie ottenute a Kazan due anni fa, ma la squadra guidata da Cesare Butini vorrà provarci.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 5 dicembre

08.30 Nuoto, Europei in vasca corta Otopeni: batterie – Rai Sport HD, Rai Play

10.00 Tennis, WTA 125 Angers: 1° turno (Dalle 10.00 Cocciaretto-Bandecchi) – Nessuna copertura tv/streaming

13.00 Sci freestyle, Coppa del Mondo Val Thorens: qualificazioni cross femminile – Nessuna copertura tv/streaming

13.30 Sci freestyle, Coppa del Mondo Val Thorens: qualificazioni cross maschile – Nessuna copertura tv/streaming

16.15 Calcio, Serie C: Atalanta U23-Triestina – Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, Now

17.00 Nuoto, Europei in vasca corta Otopeni: semifinali e finali – Rai Sport HD, Rai Play

17.00 Volley femminile, Champions League: Eczacibasi-Maritza – eurovolley.tv

18.00 Volley femminile, Champions League: Lodz-Dnipro – eurovolley.tv

18.00 Basket, EuroCup: Turk Telekom-Cluj Napoca – DAZN

18.30 Basket, Eurolega: Anadolu Efes-Panathinaikos – Sky Sport Arena, Sky Go, Now, DAZN

18.30 Basket, Champions League: AEK Atene-Sassari – DAZN

18.30 Calcio, Serie C: Pontedera-Pescara – Sky Sport 252, Sky Go, Now

19.00 Calcio femminile, Nations League: Italia-Svizzera – Rai Sport HD, Rai Play

19.30 Basket, EuroCup: Hamburg-Prometey – DAZN

20:00 Volley femminile, Champions League: Le Cannet-Alba Blaj – eurovolley.tv

20.00 Basket, EuroCup: Slask Wroclaw-JL Bourg – DAZN

20.00 Basket, EuroCup: Venezia-London Lions – Sky Sport Max, Sky Go, Now, DAZN

20.00 Basket, Eurolega: Alba Berlino-Zalgiris Kaunas – DAZN

20.15 Basket, Eurolega: Olympiacos-Real Madrid – DAZN

20.30 Basket, Eurolega: Partizan-Monaco – DAZN

20.30 Basket, Eurolega: Bayern Monaco-Olimpia Milano – Sky Sport Uno, Sky Go, Now, DAZN

20.30 Volley femminile, Champions League: Conegliano-Stoccarda – DAZN

21.00 Calcio, Coppa Italia: Lazio-Genoa – Canale 5, Mediaset Infinity, Sportmediaset.it

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE DI OASPORT

Martedì 5 dicembre

15.00 Campionati Italiani Individuali 2023 di Scacchi (Assoluto, Femminile, Under 20) su sport2u.tv

18.25 Sprint2u con Sintayehu Vissa: specialista 800 e 1500 metri. Conduce: Ferdinando Savarese su sport2u.tv

Foto: LaPresse