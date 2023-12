LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: trasferta complicata per uscire dalla crisi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Bayern Monaco-Olimpia Milano, match valido per la dodicesima giornata di andata della regular season di Eurolega 2023-2024. La squadra di coach Ettore Messina torna in campo in Europa per cercare di uscire dalla crisi.

Serve una vittoria scacciacrisi all’EA7 di coach Ettore Messina per uscire da una situazione complicata. La compagine meneghina è reduce da una striscia negativa di tre k.o. consecutivi, due in campionato per mano di Pistoia e Sassari e uno in Eurolega, rimediato la scorsa settimana al “Forum” con lo Zagiris.

Di fronte l’Olimpia si troverà il Bayern Monaco di coach Pablo Laso, che arriverà invece al match dell’Audi Dome con una serie aperta di quattro vittorie consecutive tra campionato ed Eurolega, l’ultima arrivata battendo la Virtus Bologna di Luca Banchi, 90-76 tra le mura amiche. 5-6 il record della franchigia teutonica nella massima competizione cestistica per club, con i bavaresi attualmente dodicesimi a ridosso della zona playoff.

dodicesima giornata di andata della regular season di Eurolega,. Palla a due prevista per le ore 20.30 all'"Audi Dome" di Monaco di Baviera

