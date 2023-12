Bayern Monaco-Olimpia Milano oggi in tv, orario Eurolega basket: programma, dove vederla, streaming

L’Olimpia Milano torna in campo a Monaco di Baviera stasera per cercare di ritrovare la via della vittoria in Eurolega. I meneghini scendono in campo oggi martedì 5 dicembre al Bmw Park di Monaco – inizio del match alle ore 20:30 – contro i tedeschi del Bayern Monaco nel match valido per la dodicesima giornata della regular season 2023-2024.

Le due squadre sono entrambe fuori dalla zona playoff, con Milano in profonda crisi sia in Europa sia in Italia, dove con la sconfitta di Sassari è uscita dalla top 8 in campionato. Negli ultimi giorni si è parlato molto di un possibile addio di Ettore Messina, confermato però dalla dirigenza fino al 2026. Ma, sicuramente, una striscia negativa che continuasse ancora in Europa potrebbe portare a scelte drastiche.

Anche il Monaco non sta passando un grande periodo, ha vinto solo un match in più rispetto ai meneghini, ma sono reduci da due successi e puntano al tris in casa. Da tenere d’occhio Serge Ibaka, Devin Booker e Sylvain Francisco, tutti in doppia cifra come punti medi a partita.

Palla a due che verrà alzata al Bmw Park di Monaco di Baviera alle ore 20:30. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Uno (canale 201), mentre la diretta streaming sarà garantita da SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport, infine, vi fornirà la diretta LIVE testuale con aggiornamenti costanti di questa grande partita di Eurolega!

CALENDARIO BAYERN MONACO-OLIMPIA MILANO EUROLEGA BASKET 2023 OGGI

Martedì 5 dicembre

Ore 20:30 Bayern Monaco-EA7 Emporio Armani Milano-– Diretta TV su Sky Sport Arena (Canale 204)

PROGRAMMA BAYERN MONACO-OLIMPIA MILANO EUROLEGA BASKET 2023 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Uno (Canale 201)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta LIVE testuale: OA Sport

