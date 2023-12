Calendario Europei nuoto 2023 oggi: orari 5 dicembre, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, martedì 5 dicembre, prende il via l’edizione 2023 degli Europei di nuoto in vasca corta a Otopeni (Romania). Un day-1 interessante nel quale si assegneranno le prime medaglie e in cui l’Italia vorrà farsi trovar pronta. Sarà difficile replicare le 35 medaglie di Kazan, di due anni fa, ma la squadra guidata da Cesare Butini vorrà provarci.

Marco e Luca De Tullio e Matteo Ciampi saranno i primi azzurri in vasca nelle batterie dei 400 stile libero, a precedere Silvia Di Pietro e Jasmine Nocentini nei 50 stile libero e Lorenzo Mora nei 50 dorso, che cercherà di sfruttare le sue straordinarie subacquee.

Fari puntati sulle heat dei 100 rana con Benedetta Pilato, Martina Carraro e Anita Bottazzo, con la pugliese che nel corso degli Assoluti invernali di Riccione ha impressionato. A completamento del tutto Matteo Rivolta nei 100 delfino, le staffette 4×50 sl uomini e donne e Simona Quadarella negli 800 stile libero donne, che spera di trovare il feeling giusto.

La prima giornata degli Europei di nuoto in vasca corta a Otopeni (Romania) saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport HD, in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del day-1.

CALENDARIO EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2023 OGGI

Martedì 5 dicembre

Sessione mattutina (dalle 08:30 italiane)

Batterie 400m misti donne – Alessia Polieri

Batterie 400m stile libero uomini – Marco De Tullio, Luca De Tullio, Matteo Ciampi

Batterie 50m stile libero donne – SSilvia Di Pietro, Sara Curtis, Chiara Tarantino, Jasmine Nocentini

Batterie 50m dorso uomini – Lorenzo Mora, Matteo Rivolta

Batterie 100m rana donne – Benedetta Pilato, Martina Carraro, Anita Bottazzo

Batterie 100m farfalla uomini – Michele Busa, Matteo Rivolta, Christian Ferraro

Batterie staffetta 4x50m stile libero donne – Italia

Batterie staffetta 4x50m stile libero uomini – Italia

Batterie 800m stile libero donne – Simona Quadarella

Sessione pomeridiana (dalle 17:00 italiane)

Finale 400m misti donne

Finale 400m stile libero uomini

Semifinali 50m stile libero donne

Semifinali 50m dorso uomini

Semifinali 100m rana donne

Semifinali 100m farfalla uomini

Finale staffetta 4x50m stile libero donne

Finale staffetta 4x50m stile libero uomini

EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD.

Diretta streaming: RaiPlay.

Diretta testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse