Sport in tv oggi (giovedì 7 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, giovedì 7 dicembre, ci apprestiamo a vivere una vera e propria abbuffata di eventi sportivi con tante discipline coinvolte e l’Italia possibile protagonista su più fronti. Fari puntati sulla terza giornata dei Campionati Europei di nuoto in vasca corta ad Otopeni, con almeno un paio di carte da medaglia (in primis sui 100 rana maschili) ed il debutto di Thomas Ceccon e Alberto Razzetti nelle batterie dei 200 misti oltre a tanti altri azzurri impegnati.

In evidenza anche le discipline olimpiche invernali con gara-1 a Val Thorens della Coppa del Mondo di skicross, la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile di sci alpino a St. Moritz e la giornata inaugurale delle Finali del Grand Prix di pattinaggio artistico a Pechino, in cui saranno in azione due coppie tricolori (Sara Conti-Niccolò Macii e Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini) per il programma corto.

Il menu odierno prevede anche le World Tour Finals di beach volley, Perugia-Minas al Mondiale per club di pallavolo, l’Eurolega di basket (con l’Olimpia Milano sul campo infernale del Partizan Belgrado), le semifinali dell’NBA In-Season Tournament, la Premier League di calcio, i Mondiali femminili di pallamano e molto altro ancora.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi giovedì 7 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 7 dicembre

2.00 Basket, NBA: Houston Rockets-Oklahoma City Thunder – Diretta tv su Sky Sport NBA, live streaming su Sky Go e Now

2.30 Sci freestyle, Coppa del Mondo: qualificazioni halfpipe a Secret Garden – Nessuna copertura tv/streaming

8.30 Nuoto, Europei vasca corta: batterie, terza giornata – Diretta tv su Rai Sport e live streaming su Rai Play

9.30 Badminton, Qualificazioni Europei a squadre femminili: Italia-Svezia – Diretta streaming sul canale Youtube Badminton Spain

10.50 Pattinaggio artistico, Finali Grand Prix: Short program coppie d’artistico – Diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 2, live streaming su Rai Play, Eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN

11.00 Golf, DP World Tour: Alfred Dunhill Championship, primo giro: Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Golf, live streaming su Sky Go e Now

11.00 Beach volley, World Tour Finals: fase a gironi, seconda giornata – Diretta streaming su Volleyball World Tv

11.00 Sci alpino, Coppa del Mondo: secondo training discesa femminile a St. Moritz – Nessuna copertura tv/streaming

12.00 Pattinaggio artistico, Finali Grand Prix: Short program individuale maschile – Diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 2, live streaming su Rai Play, Eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN

13.00 Sci freestyle, Coppa del Mondo: qualificazioni femminili moguls a Idre – Nessuna copertura tv/streaming

13.30 Skicross, Coppa del Mondo: gara femminile e maschile a Val Thorens – Diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 2, live streaming su Rai Play, Eurosport.it, discovery+ e DAZN

15.30 Pallamano femminile, Mondiali: Montenegro-Croazia e Serbia-Polonia – Diretta streaming sul canale YouTube di IHF

16.00 Volley, Mondiale per club: Perugia-Minas – Diretta streaming su Volleyball World Tv

17.00 Nuoto, Europei vasca corta: semifinali e finali, terza giornata – Diretta tv su Rai Sport e live streaming su Rai Play

18.00 Pallamano femminile, Mondiali: Germania-Romania e Senegal-Ungheria – Diretta streaming sul canale YouTube di IHF

19.45 Snooker, Shoot Out: primo turno – Diretta tv su Eurosport 1, live streaming su Eurosport.it, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN

20.00 Volley femminile, CEV Cup: Chieri-Zeleznicar (ritorno ottavi di finale) – Nessuna copertura tv/streaming

20.00 Basket, Eurolega: Alba Berlino-Efes Istanbul – Diretta streaming su DAZN

20.15 Basket, Eurolega: Panathinaikos-Real Madrid – Diretta tv su Sky Sport Max, live streaming su Sky Go, Now e DAZN

20.30 Basket, Eurolega: Partizan Belgrado-Olimpia Milano – Diretta tv su Sky Sport Uno, live streaming su Sky Go, Now e DAZN

20.30 Calcio, Premier League: Everton-Newcastle – Diretta tv su Sky Sport Arena, live streaming su Sky Go e Now

20.30 Pallamano femminile, Mondiali: Danimarca-Giappone e Svezia-Camerun – Diretta streaming sul canale YouTube di IHF

21.15 Calcio, Premier League: Tottenham-West Ham – Diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K, live streaming su Sky Go e Now

23.00 Basket, NBA In-Season Tournament: Milwaukee Bucks-Indiana Pacers (semifinale) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA, live streaming su Sky Go e Now

Venerdì 8 dicembre

3.00 Basket, NBA In-Season Tournament: Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans (semifinale) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA, live streaming su Sky Go e Now

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE DI OASPORT

Giovedì 7 dicembre

15:00 Campionati Italiani Individuali di Scacchi 2023 Assoluto, Femminile, Under 20

18:25 Sprint2u con Sofiia Yaremchuk, primatista italiana maratona, e Fabio Martelli, tecnico e presidente Fidal Lazio. Conduce: Ferdinando Savarese.

21:00 Swim2u Speciale Assoluti Invernali di Nuoto Riccione 2023. Conducono: Aglaia Pezzato ed Enrico Spada.

21:40 Swim2u Speciale Campionati Europei in Vasca Corta Otopeni. Conducono: Aglaia Pezzato ed Enrico Spada.

