Partizan Belgrado-Olimpia Milano oggi in tv, orario Eurolega basket: programma, dove vederla, streaming

Serve una reazione d’orgoglio all’Olimpia Milano per cercare di risalire la china in Eurolega. Oggi giovedì 7 dicembre i meneghini volano a Belgrado (Serbia) per affrontare alle 20:30 il Partizan nella tredicesima giornata della regular season 2023-2024.

L’EA7 Emporio Armani ha subito una battuta d’arresto all’overtime contro il Bayern Monaco (91-84) nel primo impegno europeo per la settimana del doppio turno, nonostante i 26 punti di Shavon Shields ultimo ad arrendersi tra le Scarpette Rosse. 4-8 è il record degli uomini di Ettore Messina, relegati al terzultimo posto in classifica e lontani dalle posizioni che contano.

Il Partizan Belgrado di coach Obradovic e degli ex di turno Zach Leday e Kevin Punter si presenta alla sfida odierna forte del successo contro l’AS Monaco dopo un braccio di ferro prolungato al primo tempo supplementare (89-85). I serbi attualmente occupano la decima piazza con sei vittorie ed altrettante sconfitte, che gli garantirebbe l’accesso ai play-in.

Palla a due che verrà alzata alla Stark Arena di Belgrado (Serbia) alle ore 20:30. La diretta TV sarà garantita da Sky Sport Uno (canale 201), mentre la diretta streaming sarà disponibile su SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport, infine, vi fornirà la diretta LIVE testuale con aggiornamenti costanti su questo grande match di Eurolega!

