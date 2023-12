LIVE Partizan Belgrado-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: vincere per scacciare la paura

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Partizan-Olimpia Milano, tredicesima giornata di andata della regular season dell’Eurolega 2023-2024.

L’EA7 di coach Ettore Messina torna in campo in Europa dopo la dolorosa sconfitta di martedì sera a Monaco di Baviera. 91-84 il punteggio finale in favore di un Bayern riuscito ad imporsi ai supplementari dopo aver impattato sulla sirena del quarto quarto il match sul 76-76 grazie ad una tripla di Ibaka.

Milano andrà dunque a caccia di una vittoria per smuovere la situazione in casa del Partizan di Zeljko Obradovic, quest’ultimo riuscito invece ad imporsi all’overtime tra le mura amiche sul Monaco di Mike James. 4-8 il record attuale di Milano, sprofondato al terzultimo posto della classifica, 6-6 il percorso fino a qui del Partizan, decimo, ultima posizione utile per entrare nei playoff.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Partizan-Olimpia Milano, dodicesima giornata di andata della regular season di Eurolega 2023-2024. Palla a due prevista per le ore 20.30 alla “Stark Arena” di Belgrado, buon divertimento con il nostro racconto in tempo reale.

