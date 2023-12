Sport in tv oggi (domenica 31 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming anche oggi, domenica 31 dicembre: per l’ultimo giorno dell’anno solare 2023 sono in programma la United Cup ed i tornei ATP e WTA di tennis, la BOclassic e la We Run Rome di atletica, le gare di Coppa del Mondo per lo sci di fondo, all’interno del Tour de Ski, e per il salto con gli sci, all’interno dei Quattro Trampolini, e di Coppa del Mondo junior per lo slittino naturale, e molto altro ancora.

Proseguirà la Tournée dei Quattro Trampolini valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di salto con gli sci: a Garmisch-Partenkirchen andranno in scena le qualificazioni del LH HS142 maschile in vista della gara di domani che inaugurerà il 2024.

Per quanto concerne il Tour de Ski, maschile e femminile, l’edizione 2024 della gara a tappe, valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo, proseguirà con la seconda giornata di gare, e sarà protagonista ancora l’Italia: a Dobbiaco si disputerà oggi la 10 km tc con partenze ad intervalli.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 31 dicembre

00.30 Tennis, United Cup: Canada-Cile – SuperTenniX, fino alle 03.00 anche su SuperTennis HD

01.00 Basket, NBA: Indiana Pacers-New York Knicks – Sky Sport NBA, Sky Go, Now

02.00 Tennis, WTA 500 Brisbane: 1° turno (1° match dalle 02.00 Rodionova-Trevisan, 2° match dalle 02.00 Stearns-Giorgi) – Sky Sport Uno, Sky Sport 253, Sky Go, Now, WTA TV

02.00 Tennis, ATP 250 Brisbane: 2° turno qualificazioni e 1° turno (2° turno qualificazioni: 1° match dalle 02.30 Thiem-Zeppieri) – 06.00 Sky Sport Tennis, Sky Sport 251, Sky Go, Now, Tennis TV

03.00 Tennis, United Cup: Stati Uniti-Gran Bretagna – SuperTennis HD, SuperTenniX

05.00 Tennis, ATP 250 Hong Kong: 1° turno qualificazioni – Nessuna copertura tv / streaming

09.00 Slittino naturale, Coppa del Mondo junior Winterleiten: 1a manche singolo maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

10.00 Tennis, United Cup: Cina-Serbia – SuperTennis HD, SuperTenniX

11.00 Slittino naturale, Coppa del Mondo junior Winterleiten: 2a manche singolo maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

12.15 Sci di fondo, Tour de Ski / Coppa del Mondo Dobbiaco: 10 km tc femminile con partenze ad intervalli – Eurosport 1 HD, Rai Sport HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

13.30 Atletica, BOclassic: 5 km femminile – Rai Sport HD, Rai Play

13.45 Salto con gli sci, Quattro Trampolini / Coppa del Mondo Garmisch-Partenkirchen: qualificazioni LH HS142 maschile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

14.00 Atletica, BOclassic: 10 km maschile – Rai Sport HD, Rai Play

14.00 Atletica, We Run Rome: 10 km maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

15.00 Sci di fondo, Tour de Ski / Coppa del Mondo Dobbiaco: 10 km tc maschile con partenze ad intervalli – Eurosport 1 HD, Rai Sport HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

21.00 Basket, NBA: Washington Wizards-Atlanta Hawks – Sky Sport Uno, Sky Sport NBA, Sky Go, Now

23.00 Tennis WTA 250 Auckland: 1° turno – WTA TV

