Calendario sport invernali oggi: orari 31 dicembre, programma, tv, streaming

Oggi, domenica 31 dicembre, saluteremo il 2023 con diversi sport invernali: gare di Coppa del Mondo per lo sci di fondo, all’interno del Tour de Ski, e per il salto con gli sci, all’interno dei Quattro Trampolini, e di Coppa del Mondo junior per lo slittino naturale.

Per quanto concerne il Tour de Ski, maschile e femminile, l’edizione 2024 della gara a tappe, valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo, proseguirà con la seconda giornata di gare, e sarà protagonista ancora l’Italia: a Dobbiaco si disputerà oggi la 10 km tc con partenze ad intervalli.

Proseguirà anche la Tournée dei Quattro Trampolini valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di salto con gli sci: a Garmisch-Partenkirchen andranno in scena le qualificazioni del LH HS142 maschile in vista della gara di domani che inaugurerà il 2024.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Domenica 31 dicembre

09.00 Slittino naturale, Coppa del Mondo junior Winterleiten: 1a manche singolo maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

11.00 Slittino naturale, Coppa del Mondo junior Winterleiten: 2a manche singolo maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

12.15 Sci di fondo, Tour de Ski / Coppa del Mondo Dobbiaco: 10 km tc femminile con partenze ad intervalli – Eurosport 1 HD, Rai Sport HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

13.45 Salto con gli sci, Quattro Trampolini / Coppa del Mondo Garmisch-Partenkirchen: qualificazioni LH HS142 maschile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

15.00 Sci di fondo, Tour de Ski / Coppa del Mondo Dobbiaco: 10 km tc maschile con partenze ad intervalli – Eurosport 1 HD, Rai Sport HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Sport in tv su OA Sport...