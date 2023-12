Speed skating, colpo doppio per Andrea Giovannini! Vince la mass start in Polonia ed è leader in Coppa del Mondo!

Nuovo successo per l’Italia nella Coppa del Mondo 2023-2024 di speed skating: Andrea Giovannini ha trionfato nella mass start maschile nella prima giornata della quarta tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di speed skating, scattata quest’oggi a Tomaszów Mazowiecki, in Polonia.

All’Arena Lodowa, grazie ad una condotta di gara molto accorta, Andrea Giovannini ha risparmiato energie preziose nella prima parte: per l’azzurro successo con 60 punti e contestuale primato nella classifica di specialità. Sedicesimo posto per Daniele Di Stefano, che non ha raccolto punti durante la gara.

Allo sprint finale piazza d’onore per il sudcoreano Jae-Won Chung, secondo a quota 40, mentre completa il podio il neerlandese Bart Hoolwerf, terzo con 20. Quarto posto per l’ormai ex leader di Coppa del Mondo, il belga Bart Swings, con 10 punti.

Per Andrea Giovannini si tratta del settimo successo individuale e dell’undicesimo podio (sempre individuale) in carriera sul circuito maggiore: l’azzurro ora comanda nella graduatoria di Coppa del Mondo con 200 punti, mentre Swings insegue a quota 193. Settimo Di Stefano con 133.

ORDINE D’ARRIVO MASS START MASCHILE DIVISION A

1 2 / 53 Andrea Giovannini ITA 7:32.24 60

2 8 / 86 Jae-Won Chung KOR 7:32.35 40

3 3 / 99 Bart Hoolwerf NED 7:32.43 20

4 1 / 5 Bart Swings BEL 7:32.46 10

5 4 / 133 Livio Wenger SUI 7:32.77 6

6 11 / 60 Kota Kikuchi JPN 7:32.85 3

7 10 / 11 Antoine Gélinas-Beaulieu CAN 7:38.24 3

8 5 / 93 Marcel Bosker NED 7:52.80 3

9 19 / 111 Allan Dahl Johansson NOR 8:04.25 3

10 17 / 116 Kristian Gamme Ulekleiv NOR 7:39.28 2

11 20 / 33 Mathieu Belloir FRA 7:47.29 2

12 16 / 138 Conor McDermott-Mostowy USA 7:54.68 2

13 9 / 134 Ethan Cepuran USA 7:40.93 1

14 14 / 118 Peter Michael NZL 7:44.61 1

15 21 / 3 Indra Medard BEL 8:05.94 1

16 6 / 51 Daniele Di Stefano ITA 7:34.32

17 13 / 1 Gabriel Odor AUT 7:35.05

18 7 / 34 Timothy Loubineaud FRA 7:35.31

19 12 / 144 Seung-Hoon Lee KOR 7:37.89

20 15 / 45 Felix Rijhnen GER 7:38.44

21 18 / 43 Felix Maly GER 7:38.58

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO MASS START MASCHILE (TOP TEN)

1 Andrea GIOVANNINI 40 60 40 60 200

2 Bart SWINGS 54 48 48 43 193

3 Bart HOOLWERF 60 43 21 48 172

4 Livio WENGER 48 21 54 40 163

5 Jae-Won CHUNG 27 36 38 54 155

6 Marcel BOSKER 28 30 60 34 152

7 Daniele DI STEFANO 32 54 22 25 133

8 Kota KIKUCHI 25 40 28 38 131

9 Antoine GÉLINAS-BEAULIEU 43 24 27 36 130

10 Timothy LOUBINEAUD 29 38 36 23 126

Foto: LaPresse