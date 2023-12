Speed skating, Andrea Giovannini vince la mass start a Tomaszów Mazowiecki! Settima Francesca Lollobrigida sui 3000

Va in archivio la prima giornata della quarta tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di speed skating, scattata quest’oggi a Tomaszów Mazowiecki, in Polonia: all’Arena Lodowa in casa Italia ci sono il successo di Andrea Giovannini, il settimo posto di Francesca Lollobrigida sui 3000 ed il sedicesimo di David Bosa sui 1000.

Nella mass start maschile una condotta di gara molto accorta porta Andrea Giovannini a risparmiare energie preziose per dominare poi lo sprint finale che lo porta al successo e, contestualmente al primo posto nella classifica di specialità. Piazza d’onore per il sudcoreano Jae-Won Chung, mentre completa il podio il neerlandese Bart Hoolwerf, terzo. Sedicesimo posto per Daniele Di Stefano, che non raccoglie punti.

Nei 3000 metri femminili si impone la norvegese Ragne Wiklund, prima in 4:06.69, davanti alle neerlandesi Marijke Groenewoud, seconda in 4:07.03, a 0.34, ed Irene Schouten, terza in 4:07.74, a 1.05. Settimo posto per Francesca Lollobrigida in 4:11.64, a 4.95, mentre in Division B si classifica settima Laura Lorenzato in 4:19.51.

I 1000 metri maschili vengono dominati dallo statunitense Jordan Stolz, che vince in 1:08.64, distanziando notevolmente il nipponico Ryota Kojima, secondo in 1:09.73, a 1.09, ed il neerlandese Hein Otterspeer, terzo in 1:09.80, a 1.16. Si classifica sedicesimo David Bosa in 1:10.35, a 1.71, mentre in Division B ottiene il sesto posto Alessio Trentini in 1:10.62.

Nella prima delle due prove sui 500 metri femminili arriva il successo della sudcoreana Min-Sun Kim, prima in 37.82, che precede la neerlandese Femke Kok, seconda in 37.95, a 0.13, e la polacca Andżelika Wójcik, terza in 38.16, a 0.34. Nella Division B centra la vittoria Serena Pergher con il nuovo primato personale in 38.44 (precedente 38.61).

