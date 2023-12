Speed skating, a Tomaszów Mazowiecki Francesca Lollobrigida sfiora la top ten sui 1500 della Division A

L’Italia chiude la seconda giornata della quarta tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di speed skating, in corso a Tomaszów Mazowiecki (Polonia), con il podio conquistato da Andrea Giovannini, Davide Ghiotto e Michele Malfatti, secondi nel team pursuit, ma sulla pista dell’Arena Lodowa ci sono altri riscontri interessanti degli azzurri protagonisti.

Nel team pursuit maschile vittoria per gli Stati Uniti di Ethan Cepuran, Emery Lehman e Casey Dawson con il tempo di 3’44″85, davanti all’Italia di Andrea Giovannini, Davide Ghiotto e Michele Malfatti, alla piazza d’onore con il crono di 3’45″39, con un distacco di 0″54. Terzo gradino del podio per la Norvegia di Hallgeir Engebraten, Peder Kongshaug e Sverre Lunde Pedersen, con il tempo di 3’46″50 ed un ritardo di 1″65.

Nei 1500 metri femminili affermazione della nipponica Miho Takagi in 1:56.63, che precede le neerlandesi Marijke Groenewoud, seconda in 1:57.70, a 1.07, e Joy Beune, terza in 1:58.21, a 1.58. Dodicesima posizione per Francesca Lollobrigida in 2:00.51, a 3.88 dalla vetta. Nella Division B settima piazza per Veronica Luciani in 2:03.97.

Nella seconda prova sui 500 metri femminili (dopo la prima di ieri) successo della statunitense Erin Jackson in 37.80, davanti alla sudcoreana Min-Sun Kim, seconda in 37.96, a 0.16, ed alla neerlandese Femke Kok, terza in 38.13, a 0.33. Promossa in Division A, si classifica 13ma Serena Pergher in 38.74, a 0.94.

Nei 1500 metri maschili si impone il norvegese Peder Kongshaug in 1:46.41, il quale brucia lo statunitense Jordan Stolz, secondo in 1:46.48, a 0.07, mentre è più staccato il cinese Zhongyan Ning, terzo in 1:46.99, a 0.58. Chiude 14° Alessio Trentini in 1:48.72, a 2.31, mentre in Division B si registrano il 6° posto di Francesco Betti in 1:49.85 ed il 12° di Daniele Di Stefano in 1:50.67.

Nella prima prova sui 500 metri maschili (la seconda si disputerà domani) il successo va al cinese Tingyu Gao, primo in 34.70, davanti al canadese Laurent Dubreuil, secondo in 34.77, a 0.07, mentre completa il podio il nipponico Wataru Morishige, terzo in 34.82, a 0.12, il quale beffa per una questione di millesimi lo statunitense Jordan Stolz, quarto con lo stesso crono al centesimo del giapponese. Chiude 20° ed ultimo in Division A l’azzurro David Bosa, con il tempo di 35.69, a 0.99.

Nel team pursuit femminile si registra il dominio del Giappone (M. Horikawa, M. Takagi, A. Sato), primo in 3:00.35, che distanzia notevolmente il Canada (V. Maltais, B. Lamarche, I. Blondin), secondo in 3:03.24, a 2.89, e la Polonia padrona di casa (N. Jabrzyk, K. Bosiek, M. Czyszczoń), terza in 3:05.88, a 5.53. In Division B si piazza seconda l’Italia di Francesca Lollobrigida, Laura Lorenzato e Veronica Luciani con il crono di 3:09.62.

