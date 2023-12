Spagna-Italia oggi in tv: orario Nations League calcio femminile, programma, probabili formazioni, streaming

Oggi, venerdì 1° dicembre, la Nazionale italiana di calcio femminile affronterà l’impegno nel Gruppo A della Lega A di Nations League 2023-2024. Le azzurre giocheranno a partire dalle 21.30 contro la Spagna allo stadio Pasarón di Pontevedra e sarà un match decisamente complicato, in un girone difficile con Svizzera e Svezia.

Le azzurre, reduci dal pareggio in terra svedese, cercheranno di conquistare punti in questa difficile trasferta contro le campionesse del mondo in carica. Il blasone delle Furie Rosse è tale che per le ragazze di Andrea Soncin il coefficiente di difficoltà di questo match sia decisamente alto.

Vero è che le motivazioni non mancheranno di certo per cercare di creare difficoltà alla compagine iberica. Soncin si augura di vedere sul rettangolo verde lo stesso spirito che si è notato contro la Svezia, augurandosi che ci sia maggior precisione in zona gol.

La partita tra Spagna e Italia, valida per il Gruppo 4 di Nations League di calcio femminile, si disputerà a partire dalle 21.30 allo stadio Pasarón di Pontevedra (Spagna) e sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai 2 HD, in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

SPAGNA-ITALIA NATIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE OGGI

Venerdì 1° dicembre

21.30 Spagna-Italia allo stadio Pasarón di Pontevedra (Spagna) – Diretta tv su Rai 2 HD.

SPAGNA-ITALIA NATIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD.

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport.

SPAGNA-ITALIA NATIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE : PROBABILI FORMAZIONI

SPAGNA (4-3-3): Coll; Battle, Paredes, Aleixandri Lopez, Carmona; Bonmati, Duenas, Rosa Márquez; Paralluelo, Garcia Cordoba; Caldentey. All.: Tomé.

ITALIA (4-3-3): Giuliani; Bergamaschi, Lenzini, Linari, Di Guglielmo; Caruso, Giugliano, Galli; Glionna, Piemonte, Giacinti. All.: Soncin.

Foto: LiveMedia/Cinzia Camela