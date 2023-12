Sollevamento pesi, nel weekend le Finali degli Assoluti 2023. Il meglio della pesistica italiana di scena a Roma

Appuntamento fissato questo weekend, da sabato 16 a domenica 17 dicembre, per le Finali dei Campionati Italiani Assoluti di pesistica olimpica 2023. La manifestazione si disputerà al Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito alla Cecchignola di Roma, che si appresta ad accogliere 57 uomini e 59 donne che hanno superato il primo step delle qualificazioni regionali.

Iscritti all’evento anche quasi tutti i big della Nazionale (nell’entry list manca di fatto solo Giulia Imperio), tra cui alcuni reduci del Grand Prix di Doha come Nino Pizzolato nei -89 kg, Lucrezia Magistris nei -59 kg e Giulia Miserendino nei -71 kg (a forte rischio forfait dopo aver rinunciato alla gara in Qatar per il riacutizzarsi dell’infortunio rimediato all’ultimo Mondiale).

Presente in pedana anche Oscar Reyes Martinez, oro mondiale 2023 nei -81 kg, ed il vice-campione iridato dei -61 kg Sergio Massidda, che per l’occasione gareggerà nella categoria fino a 67 kg con il difficile obiettivo di strappare a Mirko Zanni i suoi record nazionali. Quest’ultimo competerà invece nella sua nuova categoria olimpica, la -73 kg, per testare la sua condizione fisica in gara verso gli Europei 2024 dopo i problemi fisici degli ultimi mesi.

Le stelle del movimento tricolore non dovrebbero comunque forzare più di tanto in questo contesto, per non rischiare di compromettere il percorso di avvicinamento agli eventi internazionali previsti nella prima parte della prossima stagione. Riflettori puntati quindi sui giovani talenti della pesistica italiana, pronti a mettersi in mostra tra i senior a livello nazionale. Da tenere d’occhio in tal senso i vari Celine Delia, Greta De Riso, Sara Dal Bò e Simone Karol Abati.

Foto: Lapresse