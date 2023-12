Sollevamento pesi, Italia al Grand Prix di Doha con 4 atleti per scalare il ranking olimpico

Comincia domani (e terminerà giovedì 14 dicembre) l’ultimo evento stagionale di qualificazione olimpica del sollevamento pesi verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024, con Doha che si appresta ad ospitare il secondo Grand Prix del 2023 accogliendo ben 382 atleti (176 donne, 206 uomini), tutti a caccia di una misura valida per migliorare la propria posizione nel ranking a cinque cerchi.

Appuntamento cruciale anche per la Nazionale italiana, sbarcata in Qatar con 4 rappresentanti che puntano a scalare le graduatorie olimpiche in attesa delle ultime due chance a disposizione l’anno prossimo. Presente a Doha su tutti il pluricampione europeo e bronzo olimpico Nino Pizzolato, chiamato ad una prestazione positiva per mettersi alle spalle i problemi fisici e avvicinarsi al pass per Parigi nei -89 kg dopo il fuori gara dei Mondiali di Riyadh.

Discorso diverso per il settore femminile azzurro, con le tre ragazze in corsa per le Olimpiadi (tutte iscritte all’evento di Doha) che devono necessariamente superarsi e migliorare sensibilmente i propri record italiani di totale per avere una chance di entrare nella top10 delle rispettive classifiche di qualificazione a cinque cerchi.

Giulia Imperio (nella -49 kg) mette nel mirino i 187 kg partendo da un personale di 183 kg (ma combinando una somma ideale tra snatch e clean and jerk ha il potenziale per avvicinare quota 190), Lucrezia Magistris nella -59 kg deve superare i 220 kg ma in passato non si è mai spinta oltre 212 kg di totale in gara sulle pedane internazionali, mentre Giulia Miserendino nella -71 kg proverà a raggiungere 239 kg complessivi vantando un personal best di 233.

Foto: Lapresse