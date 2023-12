Sollevamento pesi: Giulia Imperio settima al Grand Prix del Qatar. L’azzurra si avvicina alla top 10 del ranking olimpico

Piccoli ma importanti passi in avanti per Giulia Imperio. L’azzurra ha infatti chiuso al settimo posto la gara della categoria -49 kg al Grand Prix del Qatar alzando la misura totale di 185 kg e tenendo viva la speranza di volare alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Una gara comunque difficile per la pesista, autrice di solo due alzate valide per segmento. Nello strappo ha tirato su 85 kg (sesta misura), mancando però gli 87 kg tentati nelle altre due chance. Nello slancio invece Imperio ha inaugurato la prova con 100 kg (decima misura), mancando però l’appuntamento con i 102 kg e con i 103 kg. Si migliora comunque la pugliese che, agli Europei di Yerevan, aveva messo a referto complessivamente 183 kg.

In ottica ranking olimpico, l’azzurra continua a gravitare a ridosso della top 10, occupando la dodicesima piazza scavalcando così sia la sudcoreana Shin che la messicana Hernandez Vieyra, ma venendo superata dalla venezuelana Echandia Zarate. L’atleta proverà ad alzare ancora l’asticella in vista degli ultimi due appuntamenti disponibili, la World Cup e gli Europei 2024.

La gara è stata vinta nettamente dalla cinese Huihua Jiang, abile a prendere il largo dopo uno strappo da 96 kg con uno slancio da 120 kg per il totale di 216 g. Secondo posto poi per la nordcoreana Gum Ri Song, la quale ha alzato 213 kg (93 kg+ 120 kg) precedendo l’altra cinese Zhihui Hou, terza con 209 kg (96 kg+113 kg) per 209 kg.

Venerdì 8 dicembre salirà in pedana Lucrezia Magistris, impegnata nella gara fino ai 59 kg.

Foto: Federpesistica