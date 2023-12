Sollevamento pesi, Giulia Imperio dopo il Grand Prix in Qatar: “Contenta di aver affrontato la gara così”

Una buona gara per Giulia Imperio. Nella giornata odierna la pesista azzurra ha ottenuto una buona settima posizione in occasione del Grand Prix 2023 del Qatar, gara internazionale di sollevamento pesi valida come evento di qualificazione olimpica.

La pugliese nello specifico ha alzato complessivamente la misura di 185 kg, migliorando così di due lunghezze il totale messo a referto ai Campionati Europei di Yerevan. Un risultato incoraggiante che accende ancora la speranza in ottica Parigi 2024. Al momento infatti l’atleta occupa la dodicesima posizione del ranking, rimanendo così non distante dalla top 10 con ancora due rassegne da affrontare (la World Cup e gli Europei).

In fase di commento, Imperio ha commentato la sua gara, dove è riuscita comunque a segnare il record di categoria sia nello strappo che nello strappo (85 kg) e nel totale: “Sono contenta di aver affrontato questa gara così – ha detto Giulia ai microfoni della Federpesistica – La voglia di dimostrare il lavoro che si sta facendo è tanta e in ogni gara sto prendendo qualcosa in più. So che quello che ho sbagliato posso migliorarlo e farlo tranquillamente. Dobbiamo continuare a lavorare ancora di più e con maggiore determinazione”.

L’azzurra ha poi concluso: “Grazie a tutte le persone che mi stanno affianco sempre, ogni giorno e mi spingono a fare uscire fuori “la Giulia che sono”. Grazie a Sebastiano e tutto lo staff per il lavoro che fanno con noi, senza di loro non sarebbe possibile tutto ciò. Grazie anche al mio gruppo sportivo, il CS Esercito, sempre presente in ogni momento“.

Soddisfatto anche coach Sebastiano Corbu: “Siamo sulla buona strada. Siamo partiti altissimi, perché volevamo cercare di fare risultato e Giulia ha risposto bene perché ha fatto due entrate spettacolari. Quello che ha fatto è il suo massimale, anche perché è partita con numeri che potrebbero tranquillamente essere i suoi punti di arrivo; in palestra ha fatto anche qualcosina in più ma in gara non è riuscita a tirarlo fuori. Sono molto soddisfatto“.

Foto: Federpesistica