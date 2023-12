Snowboard: ottavo posto per Ian Matteoli nel Big Air di Pechino. Vincono Gasser e Su

Si è appena concluso il secondo Big Air della stagione per la Coppa del Mondo di snowboard: a Pechino esultano i padroni di casa al maschile, torna alla vittoria Anne Gasser invece al femminile.

Partiamo dalle donne: due run spettacolari per l’austriaca due volte campionessa olimpica della specialità tra PyeongChang e Pechino. 174 punti totali con la migliore, la seconda, da 88.25.

Completano il podio l’australiana Tessy Coady, staccata di tre punti, e la nipponica Miyabi Onitsuka, autrice della miglior run di giornata con il 88,50 della sua seconda.

Come detto, al maschile, gioia per il pubblico di casa: Yiming Su trova 184,50 con una seconda run eccezionale da 94,50. Alle sue spalle due giapponesi: Ryoma Kimata e Kira Kimura.

L’unico italiano in gara, Ian Matteoli, fa sognare con una prima run da 82,25, poi non chiude i salti nelle successivi e chiude in ottava piazza a quota 135,75.

Foto: Lapresse