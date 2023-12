Snowboard: Ian Matteoli si qualifica per la finale del Big Air a Pechino

Buone notizie in casa Italia dal big air di snowboard in quel di Pechino. La seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo vede in terra cinese la qualificazione all’atto finale di Ian Matteoli, la stella della squadra azzurra.

Il classe 2004 ha trovato il punteggio di 149.75 che gli è valso il secondo posto nella propria run e dunque l’automatico accesso alla finale di domani. Miglior punteggio per Yiming Su, padrone di casa, con 163.50 nella seconda run.

Di poco fuori Nicola Liviero, tredicesimo alla fine (dieci accedevano alla finale, i migliori cinque di entrambe le run), mentre più indietro Loris Framarin ed Emil Zulian, rispettivamente trentunesimo e trentatreesimo.

Al femminile non c’erano italiane in gara, il miglior punteggio l’ha timbrato la giovanissima britannica, classe 2007, Mia Brookes con 167,50.

