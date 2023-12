Snowboard, i giapponesi Kunitake e Murase si impongono nel big air di Copper Mountain. Ian Matteoli 14°

Si è appena conclusa a Copper Mountain la quarta gara di big air valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboard park & pipe. Sulle nevi statunitensi si sono sfidati tra loro sia gli uomini che le donne e il divertimento non è mancato. Ecco tutto quello che è successo.

In campo maschile ha trionfato il giapponese Hiroaki Kunitake, grazie al punteggio di 181.25 (punteggio maturato grazie all’86.50 della prima run e il 94.75 della seconda). Secondo invece l’olandese Sam Vermaat con 169.50, mentre ha terminato la gara al terzo posto lo statunitense Redmond Gerard con 169.25. Quarto lo svizzero Nicolas Huber con 168.75.

Per quanto riguarda gli italiani, nessuno è riuscito a strappare il pass per la finale a 10. Il migliore è stato il classe 2005 Ian Matteoli, 14°, mentre hanno chiuso rispettivamente 22° e 31° Loris Framarin e Nicola Liviero.

Nella gara femminile la vittoria è andata a Kokomo Murase. La giapponese ha dato spettacolo in tutte e tre le run e ha chiuso davanti a tutte con 197.00 punti (97.25 nella prima run e 99.75 della seconda). Seconda con 174.00 l’altra giapponese Mari Fukada e terza con 155.75 la britannica Mia Brookes, con quest’ultima che ha preceduto di oltre 15 punti la statunitense Hailey Langland, quarta con 139.25. Da segnalare che in questa gara non erano presenti atlete azzurre.

