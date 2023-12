Snowboard: a Carezza l’ultima gara della carriera per Nadya Ochner

Prima tappa di Coppa del Mondo per lo snowboard parallelo a Carezza, ultimo appuntamento della carriera per Nadya Ochner che, dopo questa prova, appenderà la tavola al chiodo.

Le sue parole sui social: “E’ arrivato il momento di dire ciao al mondo delle gare e lo faccio con serenità e consapevolezza, perchè il fuoco che mi ha sempre spinta si è lentamente spento e all’improvviso ho capito che per me è arrivato quel momento. A Carezza ho fatto il mio primo podio e la mia prima vittoria in Coppa del Mondo, non potrei mai immaginare posto migliore per chiudere qui”.

In carriera l’azzurra ha portato a casa cinque podi tra il 2014 ed il 2020 in Coppa del Mondo, il più celebre è proprio il successo in quel di Carezza nel 2018.

Per lei anche l’oro mondiale a squadre con Aaron March la passata stagione a Bakuriani e tre partecipazioni alle Olimpiadi tra Sochi, PyeongChang e Pechino.

Photo LiveMedia/Luca Tedeschi