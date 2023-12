Snowboard, Hofmeister trionfa nel PGS inaugurale di Carezza. Ochner settima nella sua ultima gara in carriera

Esulta la tedesca Ramona Theresia Hofmeister nel PGS di Carezza, gara valida per la tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2023/2024 di snowboard parallelo. Sulle nevi italiane la tedesca disputa una grande gara e ottiene la sua 17ma affermazione in carriera tra PGS e PSL (la seconda a Carezza dopo quella ottenuta nel PGS del 2020).

È stato un cammino perfetto quello della teutonica. Dopo le vittoria agli ottavi e quarti rispettivamente contro l’italiana Jasmin Coratti e l’altra azzurra Lucia Dalmasso, la tedesca ha battuto anche la giapponese Tsubaki Miki in semifinale e l’austriaca Daniela Ulbing (caduta dopo poche porte e dunque seconda) nell’ultimo atto e ha così conquistato la sua seconda vittoria a Carezza dopo quella ottenuta nel PGS del 2020.

Terzo posto per Miki, grazie al successo nella Small Final contro la svizzera Julie Zogg per soltanto tre centesimi. Per quanto riguarda invece le altre italiane oltre a Coratti e Dalmasso, è uscita agli ottavi Nadya Ochner (settima) alla sua ultima gara all’interno di una carriera in cui i risultati più importanti sono stati la vittoria del PGS a Carezza nel 2018 e i quattro podi conquistati dal 2014 al 2020, mentre è stata eliminata al primo turno Elisa Caffont, sconfitta dalla connazionale Dalmasso.

Foto: Photo LiveMedia/Luca Tedeschi