Slittino: nel singolo maschile sarà lotta tra Dominik Fischnaller ed i tedeschi

Dopo Armin Zoeggeler ecco Dominik Fischnaller. L’Italia è tornata a gioire nel singolo maschile in Coppa del Mondo di slittino grazie al fenomeno altoatesino che nella passata stagione si è messo alle spalle i fenomeni tedeschi andandosi a prendere una sfera di cristallo dal grandissimo valore.

Da detentore del titolo ovviamente Fischnaller partirà in prima fila nell’annata che si appresta a partire con la trasferta nordamericana (prima Lake Placid, poi Whistler). Il bronzo olimpico di Pechino vuole assolutamente confermarsi ed ha tutte le carte in regola per farlo, anche se gli avversari saranno tanti e di altissimo livello.

A partire dai teutonici Felix Loch e Max Langenhan, che fanno paura più che mai: il veterano l’anno scorso è tornato ad altissimi livelli, dando a tratti filo da torcere all’azzurro, ma occhio soprattutto al classe 1999, argento mondiale in carica, che dopo aver saltato la prima parte di stagione l’anno scorso è stato devastante, con una serie di sei successi consecutivi.

Diversi gli outsiders: dagli austriaci Wolfgang Kindl, David Gleirscher e Jonas Mueller, passando per il lettone Kristers Aparjods, tutti atleti capaci di vincere o salire sul podio a raffica in Coppa.

Foto: Lapresse