Slittino: Max Langenhan distrugge tutti a Lake Placid, settimo Dominik Fischnaller

Riparte da dove aveva terminato il tedesco Max Langenhan. La Coppa del Mondo di slittino nel singolo maschile si apre con il dominio del classe 1999 che l’anno scorso si era portato a casa le ultime cinque gare dell’anno, oltre a tre medaglie ai Mondiali. È lui il favorito annunciato per la sfera di cristallo di quest’anno.

Non c’è stata proprio gara sul budello americano di Lake Placid: miglior tempo sia nella prima che nella seconda run per andare a timbrare il totale di 1’41”952.

A completare il podio ci sono due austriaci: seconda posizione per il campione del mondo Jonas Mueller, staccato di ben 446 millesimi, terza per Nico Gleirscher a 633 millesimi. Nella top-5 due padroni di casa: quarto Tucker West, quinto Jonathan Eric Gustafson. Solo ottavo l’altro tedesco Felix Loch.

In casa Italia non può essere soddisfatto Dominik Fischnaller della sua settima piazza ad oltre nove decimi dalla vetta: inizio in salita per il detentore della sfera di cristallo. Più indietro Leon Felderer, diciassettesimo, e Alex Gufler, ventiduesimo.

Foto: Lapresse