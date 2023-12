Slittino: Madeleine Egle domina nel singolo femminile a Lake Placid, azzurre lontanissime

Lo aveva già fatto l’anno scorso, anche se in una sede diversa. All’esordio, in Coppa del Mondo, domina sempre Madeleine Egle: l’austriaca va a prendersi la prima gara dell’anno per lo slittino singolo femminile in quel di Lake Placid. Dominio totale per il bronzo olimpico in carica che ha sbaragliato la concorrenza aggiudicandosi il miglior crono in entrambe le discese e chiudendo in 1’28”710.

Alle sue spalle rimonta eccellente per Julia Taubitz: la favorita e detentrice della sfera di cristallo recupera una posizione e chiude seconda a 188 millesimi dalla vetta. Terza Summer Britcher che può gioire con un podio casalingo, beffata invece l’altra americana Ashley Farquharson che da seconda dopo la prima discesa chiude in quarta piazza a tre centesimi dal podio.

Quinta l’altra austriaca Lisa Schulte. Lontane dalla vetta le azzurre impegnate. La migliore è Verena Hofer, che chiude quindicesima (unica qualificata alla sprint tra le italiane) davanti a Nina Zoeggeler, mentre è diciottesima Sandra Robatscher.

