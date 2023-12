Slittino: la Coppa del Mondo si sposta a Whistler, Dominik Fischnaller a caccia del podio

Seconda tappa per la Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale. Prosegue la trasferta nordamericana: dopo Lake Placid ecco lo spostamento in Canada per il weekend di Whistler, sul budello che ha ospitato le Olimpiadi di Vancouver 2010.

Sempre stato ostico ai colori italiani, questo catino l’anno scorso ha regalato una doppia soddisfazione: nel singolo maschile Dominik Fischnaller ha centrato il podio, mentre nel doppio Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno colto la prima vittoria nel massimo circuito internazionale. Proprio su loro punta il Bel Paese: i detentori delle sfere di cristallo non hanno iniziato al top la stagione (piazzamenti fuori dal podio per Fischnaller, il doppio invece ha trovato il terzo posto nella gara classica) e vogliono riscattarsi.

Chi ha impressionato di più all’esordio è stato il teutonico Max Langenhan: partiva già da un finale di stagione eccezionale, fatto solo di vittorie, ed ha iniziato l’anno con due successi nettissimi. Al femminile appassionante la battaglia tra Julia Taubitz e Madeleine Egle.

Nel doppio femminile partite fortissimo Egle/Kipp, mentre tutto apertissimo nel doppio al maschile con la sorpresa statunitense Di Gregorio/Hollander e la nuova coppia austriaca Steu/Kindl a far la voce grossa.

Foto: Lapresse