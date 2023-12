Slittino: Felderer, Hofer e Rieder-Kainzwaldner si aggiudicano i titoli italiani a Oberhof

L’ultimo appuntamento dell’anno solare per lo slittino azzurro su pista artificiale è andato in archivio con l’assegnazione dei titoli nazionali sul budello di Oberhof, in Germania. I Campionati Italiani Assoluti 2023 hanno dovuto però fare i conti con la pesante assenza di Dominik Fischnaller, leader del movimento tricolore e vincitore dell’ultima Coppa del Mondo.

Nel singolo maschile ha approfittato al meglio della situazione Leon Felderer, che si è imposto nettamente sulle due manche firmando un crono di 1’27″728 e rifilando distacchi pesantissimi agli inseguitori. Podio completato da Alex Gufler, argento a 1″459 dalla testa, e da Lukas Peccei, bronzo a 1″565 dal vincitore della competizione.

Nel singolo femminile, in contumacia di Sandra Robatscher (che non ha partecipato a titolo precauzionale ma sarà presente settimana prossima in Coppa del Mondo), ha trionfato Verena Hofer in 1’26″147 davanti a Nina Zoeggeler per 370 millesimi e ad Annalena Huber. Vittoria abbastanza netta infine nel doppio maschile per E. Rieder/Kainzwaldner in 1’24″607 con 568 millesimi di margine su Nagler/Malleier e 840 su L. Rieder/Gufler. Un solo equipaggio al via nel doppio femminile, con Voetter/Oberhofer che hanno concluso la gara in 1’25″855.

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Slitte su OA Sport...