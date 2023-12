Slittino: a Whistler tripletta tedesca nel singolo femminile. Vince Julia Taubitz

Dopo la sprint di Lake Placid, arriva la seconda vittoria della stagione per Julia Taubitz nella Coppa del Mondo di slittino. Dominio tedesco in quel di Whistler: in terra canadese ecco la tripletta nel singolo femminile.

La detentrice della sfera di cristallo ha chiuso la gara in 1’18”066 dominando entrambe le run, iniziando così a scappare in chiave classifica. Battute le connazionali Anna Berreiter e Merle Fraebel, staccate rispettivamente di 111 e 113 millesimi.

Completano la top-5 la statunitense Emily Sweeney, quarta a 155 millesimi e soprattutto grande delusa vista la sua seconda posizione nella run iniziale, e l’austriaca Madeleine Egle a 160 millesimi (era terza dopo la prima run).

In casa Italia la migliore è Verena Hofer, quattordicesima e staccata di quattro decimi. Più dietro Sandra Robatscher, diciassettesima, e Nina Zoeggeler, 21ma.

Foto: Lapresse