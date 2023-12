Skicross, Val Thorens 2023: fuori agli ottavi Tomasoni, Zuech e Deromedis. Successi per Schmidt e Maier

Si è conclusa la prima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci freestyle, specialità skicross: a Val Thorens, in Francia, gara-2 non ha visto particolari sussulti in chiave azzurra, con Dominik Zuech, Simone Deromedis e Federico Tomasoni tutti eliminati agli ottavi di finale.

Nella finale maschile vince a sorpresa il canadese Jared Schmidt, che aveva chiuso le qualificazioni al 28° posto: il nordamericano precede lo svedese David Mobaerg, secondo, e l’austriaco Johannes Rohrweck, che non conclude la Big Final, ma approfitta della penalità inflitta al francese Youri Duplessis Kergomard, declassato all’ultimo posto.

Nell’ultimo atto femminile conferma il pronostico la tedesca Daniela Maier, già prima nelle qualificazioni, la quale batte la canadese Brittany Phelan, seconda, e la transalpina Marielle Berger Sabbatel, terza, mentre conclude la Big Final al quarto posto la svedese Sandra Naeslund.

Foto: LaPresse