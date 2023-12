Skicross, Schmidt e Naeslund vincono a Innichen. Tomasoni e Cazzaniga fuori ai quarti in Coppa del Mondo

A Innichen (Italia) è andata in scena la quarta tappa della Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle. Jared Schmidt ha infilato il secondo successo consecutivo dopo quello ottenuto ad Arosa. Il canadese ha disputato un atto conclusivo di assoluto spessore tecnico e ha preceduto i francesi Nicolas Raffort e Youri Duplessis Kergomard, mentre l’austriaco Adam Kappacher ha concluso in quarta piazza. Il nordamericano ha così allungato perentoriamente in testa alla classifica generale .

Davide Cazzaniga e Federico Tomasoni sono stati eliminati ai quarti di finale, chiudendo rispettivamente al terzo e al quarto posto nella serie vinta dall’austriaco Adam Kappacher davanti al canadese Carson Cook. Tomasoni era reduce dal buon quinto posto di Arosa, ma oggi non è riuscito a fare la differenza nella seconda parte di gara dopo una buona partenza.

Dominick Zuech è invece uscito agli ottavi di finale, terzo alle spalle di Cook e Cazzaniga. Simone Deromedis non si era qualificato per la fase a eliminazione diretta: il Campione del Mondo sta faticando a carburare in questo avvio di stagione, ma domani avrà un’occasione importante nella gara-2 sempre sul pendio di San Candido.

Sandra Naeslund è tornata a vincere nel massimo circuito internazionale itinerante. Dopo una doppia battuta d’arresto, la fuoriclasse svedese ha ritrovato il feeling con il successo e si è ripresa il comando della classifica generale con 25 punti di vantaggio sulla francese Marielle Berger Sabbatel, oggi quarta alle spalle della svizzera Fanny Smith e della canadese Hannah Schmidt. La Campionessa Olimpica e del Mondo è indubbiamente la grande favorita per la conquista della Sfera di Cristallo, oggi ha ripreso il filo dopo che la sua striscia di 18 successivi consecutivi in Coppa del Mondo si era interrotta.

Foto: Lapresse

